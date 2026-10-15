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پرده برداری نتانیاهو از تماس تلفنی با احمد الشرع

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از تماس تلفنی خود با رئیس‌دوره انتقالی سوریه، در ژوئیه ۲۰۲۵ و پس از حمله به وزارت دفاع این کشور و انجام حملاتی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری در دمشق خبر داد؛ اظهاراتی که نخستین افشاگری درباره گفت‌وگوی مستقیم سران کنونی دو طرف به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۰۰
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نتانیاهو

به گزارش تابناک، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اندکی پس از بمباران وزارت دفاع سوریه و حملات هوایی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری این کشور در دمشق، در ژوئیه ۲۰۲۵، با احمد الشرع، رئیس‌ دوره انتقالی این کشور تماس تلفنی برقرار کرده است.

این اظهارات نخستین افشاگری درباره گفت‌وگوی تلفنی میان نتانیاهو و الشرع است؛ فردی که پس از برکناری بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، در اواخر سال ۲۰۲۴ به قدرت رسید. این تماس همچنین ممکن است نخستین گفت‌وگوی مستقیم میان سران رژیم صهیونیستی و سوریه باشد.

نتانیاهو در جریان کنفرانسی از حزب لیکود که با هدف بررسی مسائل مربوط به جامعه دروزی برگزار شده بود، گفت: «گوشی تلفن را برداشتم و با الشرع تماس گرفتم. گفت‌وگو بسیار کوتاه، اما بسیار تعیین‌کننده بود. پس از آن، هدف قرار دادن دروزی‌ها در سوریه متوقف شد.»

در همین حال، ریاست‌جمهوری سوریه تاکنون اظهارات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره این تماس تلفنی را نه تایید و نه تکذیب کرده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی و دولت احمد الشرع درباره دستیابی به توافق امنیتی در حال مذاکره هستند. سوریه خواستار عقب‌نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از منطقه حائل در امتداد مرز است؛ منطقه‌ای که پس از سقوط بشار اسد، تحت کنترل ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

منبع: ایسنا

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اسرائیل نتانیاهو سوریه بمباران دمشق احمد الشرع الجولانی
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