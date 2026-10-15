واکنش کایا کالاس به توافق ترامپ و پوتین

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: توافق میان آمریکا و روسیه درباره گازوئیل، هدیه‌ای به پوتین است.

به گزارش تابناک به نقل از راشا تودی، هم‌زمان با آغاز نشست سران اتحادیه اروپا، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی اعلام کرد: توافق میان آمریکا و روسیه در خصوص گازوئیل، هدیه‌ای به پوتین است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص اضافه کرد: مسئله اصلی این است که روسیه باید به جنگ پایان دهد. بخش عمده‌ای از بودجه جنگ روسیه از طریق نفت تأمین می‌شود.

کایا کالاس سپس ادعا کرد: ما از حق اوکراین برای هدف قرار دادن پالایشگاه‌های نفت روسیه دفاع می‌کنیم؛ طبق حقوق بین‌الملل، چنین حملاتی در چارچوب دفاع مشروع اوکراین قرار می‌گیرند!