انهدام باند قاچاقچیان سلاح در مرزهای جنوب شرقی

به گزارش تابناک، سردار سعید منتظر المهدی در این خصوص بیان کرد : مرزبانان کشور در این عملیات با اشراف و تسلط اطلاعاتی، موفق به شناسایی و توقیف محموله‌ای از سلاح و مهمات شدند.

وی افزود: در این عملیات، ضمن هلاکت یک نفر از اشرار مسلح و دستگیری۳ نفر دیگر، ۱۲۲ قبضه انواع سلاح جنگی به همراه ۲۳۸ تیغه خشاب و مقادیر قابل توجهی فشنگ جنگی به همراه یک دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.

سردار منتظر المهدی گفت: طی این عملیات نیز مقدار ۱۶ کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف گردید.