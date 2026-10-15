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انهدام باند قاچاقچیان سلاح در مرزهای جنوب شرقی

سخنگوی پلیس فراجا از کشف و توقیف یک محموله سلاح و مهمات جنگی در مرزهای جنوبی استان سیستان ‌و بلوچستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۹۴
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سردار منتظرالمهدی

به گزارش تابناک، سردار سعید منتظر المهدی در این خصوص بیان کرد : مرزبانان کشور در این عملیات با اشراف و تسلط اطلاعاتی، موفق به شناسایی و توقیف محموله‌ای از سلاح و مهمات شدند.

وی افزود: در این عملیات، ضمن هلاکت یک نفر از اشرار مسلح و دستگیری۳ نفر دیگر، ۱۲۲ قبضه انواع سلاح جنگی به همراه ۲۳۸ تیغه خشاب و مقادیر قابل توجهی فشنگ جنگی به همراه یک دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.

سردار منتظر المهدی گفت: طی این عملیات نیز مقدار ۱۶ کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف گردید.

 

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فراجا نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان قاچاق سلاح باند قاچاق انهدام اشرار مسلح
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