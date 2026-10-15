ببینید: «غذای نیمروز» مجید مجیدی بهترین فیلم جشنواره بوسان

فیلم سینمایی «غذای نیمروز» به کارگردانی مجید مجیدی، با کسب جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی بوسان کره جنوبی، از مسیر جدید و مستقل آکادمی اسکار، امکان حضور مستقیم در رقابت بهترین فیلم بین‌المللی اسکار ۲۰۲۷ را به دست آورد؛ بر اساس مقررات جدید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار، برندگان جوایز مشخصی از برخی جشنواره‌های معتبر جهانی، از جمله بوسان، کن، ونیز، برلین، تورنتو و ساندنس، این امکان را دارند که بدون نیاز به انتخاب از سوی کمیته‌های ملی کشورها، مستقیماً برای حضور در رقابت بهترین فیلم بین‌المللی اسکار معرفی شوند. پیش تر تابناک خبر داده بود که مجیدی با این فیلم برای هفتمین بار در اسکار حضور خواهد داشت.