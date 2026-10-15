خانواده‌ها و میزبانان مراسم پیش از انتخاب محل جشن، باید از داشتن مجوز‌های لازم اطمینان حاصل کنند و صرفاً بر اساس تبلیغات یا پیشنهاد متصدی، محلی را برای برگزاری مراسم انتخاب نکنند.

هشدار پلیس به عروس و دامادها

به گزارش تابناک؛ رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ به خانواده‌ها هشدار داد پیش از رزرو باغ‌تالار، از مجوز و قانونی بودن فعالیت آن مطمئن شوند، چون در صورت وقوع تخلف، مسئولیت تنها متوجه صاحب مکان نیست.

سرهنگ علی رفیعی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ با اشاره به نظارت پلیس بر برگزاری مراسم در باغ‌تالارها و اماکن خارج از شهر اظهار کرد: در صورت مشاهده تخلف در یک مراسم، مسئولیت متوجه متصدی مکان و برگزارکننده مراسم خواهد بود و هر دو فرد باید پاسخگوی تخلفات انجام‌شده باشند.

وی افزود: برخی متصدیان اماکن برای سودآوری بیشتر، شرایطی را فراهم می‌کنند که ممکن است زمینه بروز تخلفاتی مانند برگزاری مراسم خارج از ضوابط و مقررات را ایجاد کند. از سوی دیگر، ممکن است برخی برگزارکنندگان نیز عامدانه به دنبال مکان‌هایی باشند که امکان برگزاری مراسم خارج از چارچوب‌های قانونی در آنها وجود داشته باشد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ ادامه داد: چنانچه در جریان بازرسی پلیس، تخلفی مشاهده شود، در وهله نخست متصدی مکان که شرایط تخلف را فراهم کرده و سپس فردی که مسئول برگزاری مراسم بوده و عامدانه در آن تخلف نقش داشته است، مورد پیگیری قرار می‌گیرند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.

اقداماتی که خانواده‌ها پیش از رزرو محل مراسم باید بکنند

رفیعی با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به مجوزهای قانونی محل برگزاری مراسم گفت: پلیس برای هر رویدادی که در حوزه استحفاظی تهران برگزار می‌شود، از منظر انتظامی و امنیتی هماهنگی و مجوزهای لازم را در نظر می‌گیرد؛ چراکه هر رویداد در یک مکان فیزیکی مشخص برگزار می‌شود و باید الزامات انتظامی و امنیتی آن محل بررسی شود.

وی افزود: بنابراین خانواده‌ها و برگزارکنندگان مراسم پیش از انتخاب محل، باید از قانونی بودن فعالیت آن مکان و داشتن مجوزهای لازم اطمینان حاصل کنند و صرفاً بر اساس تبلیغات یا پیشنهاد متصدی، محلی را برای برگزاری مراسم انتخاب نکنند.

رفیعی درباره سازوکار صدور مجوز برای رویدادها نیز توضیح داد: پیش از صدور مجوز، تعهدات لازم هم از برگزارکننده و هم از متولی یا مالک مکان دریافت می‌شود تا هر دو طرف نسبت به رعایت ضوابط و تأمین الزامات انتظامی و امنیتی مسئول باشند.

وی ادامه داد: برای مثال، اگر یک شرکت برگزارکننده قصد برگزاری کنسرت، همایش یا هر رویداد دیگری را داشته باشد، تعهدات لازم از برگزارکننده دریافت می‌شود و از سوی دیگر، متولی یا مالک محلی که قرار است رویداد در آن برگزار شود نیز باید تعهدات مربوط به محل را ارائه کند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ تأکید کرد: این سازوکار به صورت دوسویه پیش‌بینی شده است تا هم برگزارکننده و هم متولی مکان نسبت به اجرای صحیح رویداد و رعایت ضوابط مسئولیت داشته باشند.

منبع: مهر