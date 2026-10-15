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فاجعه‌ای دیگر در معدن اردکان یزد!

حادثه ریزش معدن در اردکان به قیمت جان یک کارگر تمام شد. این حادثه ظهر امروز پنجشنبه رخ داد و با وجود تلاش تیم‌های امدادی، هلال‌احمر و آتش‌نشانی برای آواربرداری و نجات فرد محبوس، کارگر جان خود را از دست داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۸۱
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حادثه

به گزارش تابناک؛ احسان بالاکتفی با اشاره به حادثه ریزش معدن در اردکان اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۱۳:۵۰ روز پنجشنبه رخ داد و بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای امدادی شامل هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی عملیات آواربرداری و بازگشایی معدن را برای دسترسی به کارگر محبوس‌شده انجام دادند، اما با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، این کارگر جان خود را از دست داد.
منبع: مهر

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