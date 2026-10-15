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امباپه رکورد جدیدی به نام خودش ثبت کرد

ستاره ۲۷ ساله رئال مادرید با انجام صدمین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا و شکستن رکورد لیونل مسی، عنوان جوان‌ترین بازیکن تاریخ این رقابت‌ها با این تعداد بازی را به نام خود ثبت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۷۳
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امباپه

به گزارش تابناک؛ کیلیان امباپه  که سابقه درخشش در موناکو و پاری‌سن‌ژرمن را دارد، در ۹۹ مسابقه قبلی خود آمار خیره‌کننده ۷۱ گل را به ثبت رسانده است.

کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی رئال مادرید، با رسیدن به رکورد ۱۰۰ بازی در لیگ قهرمانان اروپا، نام خود را در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد.

مهاجم ۲۷ ساله که دوران حضورش در معتبرترین تورنمنت باشگاهی اروپا را از نوجوانی آغاز کرده، حالا به جوان‌ترین بازیکنی تبدیل شده که به این تعداد بازی رسیده است.

امباپه نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان را در فصل ۲۰۱۷-۲۰۱۶ با پیراهن موناکو انجام داد. استعداد فوق‌العاده او در همان دوران توجه فوتبال اروپا را به خود جلب کرد و گلزنی مقابل منچسترسیتی در مرحله حذفی، یکی از نخستین لحظات درخشانش در این رقابت‌ها بود. او سپس با انتقال به پاری‌سن‌ژرمن، به یکی از مهم‌ترین ستاره‌های فوتبال فرانسه تبدیل شد و در ادامه مسیرش را در رئال مادرید ادامه داد.

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این مهاجم فرانسوی در ۹۹ بازی نخست خود در لیگ قهرمانان، ۷۱ گل به ثمر رسانده بود؛ آماری که نشان می‌دهد تأثیرگذاری او تنها به تعداد حضورهایش محدود نمی‌شود. امباپه در فصل گذشته نیز با ثبت ۱۵ گل، عنوان بهترین گلزن رقابت‌ها را به دست آورد.

پیش از این، رکورد جوان‌ترین بازیکن برای رسیدن به ۱۰۰ بازی در لیگ قهرمانان در اختیار لیونل مسی بود که در ۲۸ سالگی به این نقطه رسید. امباپه اکنون با عبور از این مرز در سن ۲۷ سالگی، رکوردی تازه به نام خود ثبت کرده است.

با توجه به سن امباپه و تجربه‌ای که در موناکو، پاری‌سن‌ژرمن و رئال مادرید به دست آورده، او فرصت دارد در سال‌های آینده رکوردهای بیشتری را در سطح فوتبال اروپا جابه‌جا کند؛ ستاره‌ای که از نوجوانی در بالاترین سطح رقابت‌ها حضور داشته و همچنان به دنبال فتح جامی است که هنوز در کارنامه‌اش قرار نگرفته است.
منبع: فوتبالی

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کیلیان امباپه رئال مادرید پاری سن ژرمن موناکو لیگ قهرمانان اروپا جوانترین بازیکنان سن امباپه
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