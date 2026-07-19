نه مسی، نه رونالدو؛ امباپه وارث واقعی پله!
تابناک: جام جهانی ۲۰۲۶ به ایستگاه پایانی رسید و کیلیان امباپه بهمانند سه جام جهانی اخیر یکی از ستارههای درخشان جام بود؛ اگرچه پای فینال، پای تیمش لغزید و خروسها به دیدار ردهبندی رفتند تا مقابل توپخانه انگلیسیها سلاخی شوند. البته موضوع این گزارش چیزی فراتر از بردن سومین جام جهانی به خانه است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ۶۰ سال پیش وقتی پله پا به توپ میشد، دنیا زبان توصیف او را نداشت. امروز وقتی امباپه با توپ میدود، الگوریتمهای هوش مصنوعی سرعت، شتاب، زاویه بدن، احتمال گل و ارزش هر حرکت او را اندازه میگیرند، اما یک چیز همچنان اندازهگیری نمیشود؛ احساسی که تماشاگر هنگام دیدن او پیدا میکند. همان احساسی که نسلهای قبل هنگام دیدن پله تجربه میکردند.
در تاریخ فوتبال مقایسهها سادهاند؛ هر ستارهای که میدرخشد، رسانهها بلافاصله او را به یکی از بزرگان گذشته تشبیه میکنند؛ مسی را مارادونا، کریستیانو را وارث اوزهبیو یا جورج بست، رونالدوی برزیلی را نسخهای کاملتر از پله. این مقایسهها اگرچه برای تیترهای خبری جذاباند اما اغلب یک ضعف اساسی دارند؛ آنها بیش از آنکه بر پایه سبک بازی باشند، بر شهرت، ملیت یا تعداد گلها استوارند.
اسطورهای از آینده!
کیلیان امباپه از نخستین روزهای درخشش قربانی مقایسهها شد. رسانههای اسپانیایی او را «رونالدوی جدید» خواندند، فرانسویها از «تیری آنری تازه» نوشتند و برخی او را در ادامه مسیر لیونل مسی قرار دادند اما هرچه گذشت یک واقعیت آشکارتر شد؛ او نه شبیه رونالدو، نه مسی، نه حتی رونالدوی برزیلی بود. شاید عجیب باشد اما اگر فوتبال را از دریچه تاکتیک، بیومکانیک حرکت، تصمیمگیری و شیوه گلزنی تحلیل کنیم نزدیکترین فوتبالیست تاریخ به امباپه، نه در قرن ۲۱ بلکه دهه ۱۹۶۰ بازی میکرد؛ «پله» معروف! این ادعا احساسی نیست؛ پشتوانه تاریخی دارد.
در فینال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه وقتی امباپه دروازه کرواسی را باز کرد، تنها یک گل به ثمر نرساند؛ او رکوردی را زنده کرد که ۶۰ سال دستنخورده باقی مانده بود. آخرین نوجوانی که پیش از او در فینال جام جهانی گل زده بود، پله ۱۷ ساله در سال ۱۹۵۸ بود؛ نوجوانی که سوئد را فتح کرد و مسیر فوتبال جهان را تغییر داد. ۶۰ سال فاصله میان این دو صحنه وجود داشت اما شباهت اتفاقی نبود. فیفا همان زمان از امباپه بهعنوان بازیکنی یاد کرد که بار دیگر ردپای پله را در فوتبال جهان زنده کرده اما شباهت واقعی این دو بسیار فراتر از یک رکورد تاریخی است.
اشتباه پشت استباه!
شاید نخستین خطای تحلیلگران مقایسه امباپه با کریستیانو بود. در نگاه نخست شباهتهایی دیده میشد؛ هر دو گلزن، هر دو سریع و هر دو در نوجوانی به شهرت رسیدند اما وقتی تصاویر بازی این دو را بررسی کنیم تفاوتها بسیار بیشتر از شباهتهاست. کریستیانو بهویژه بعد از حضور در رئال به مهاجمی تبدیل شد که بیشترین تهدیدش در محوطه جریمه بود. او استاد جایگیری، ضربات سر، ضربات آخر و تمامکنندگی در فضای محدود بود. رونالدو به مرور از یک وینگر تکنیکی به یک شکارچی محوطه تبدیل شد.
امباپه هرگز چنین فوتبالی بازی نکرده و بخش بزرگی از خطرناکترین لحظات او پیش از رسیدن به محوطه جریمه شکل میگیرد؛ زمانی که توپ را در میانه میدان دریافت میکند، مدافع را وادار به عقبنشینی میکند و با سه یا چهار گام ساختار دفاعی حریف را از هم میپاشد. او مهاجمی نیست که منتظر توپ بماند؛ خودش حمله را خلق میکند. این ویژگی در فیلمهای باقیمانده از بازیهای پله هم دیده میشود.
از کنترل مسی تا انفجار امباپه!
جدا از مقایسه کریستیانو با امباپه، مقایسه او با مسی سختتر است. مسی شاید بزرگترین مغز متفکر فوتبال مدرن باشد. او ریتم بازی را میسازد، با پاسهای کوتاه دفاع را میشکند و با تغییر زاویه بدن، فضاهایی خلق میکند که دیگران حتی نمیبینند. امباپه اما از منطق دیگری پیروی میکند. او بازی را نمیسازد؛ بازی را منفجر میکند. تحلیل دادههای بازیهای او نشان میدهد که بسیاری از خطرناکترین حملات تیمهایش، نه با پاسهای متعدد بلکه با یک حمل عمودی و انفجاری آغاز شدهاند. امباپه مدافع را مجبور نمیکند تصمیم اشتباه بگیرد؛ آنقدر سریع حرکت میکند که فرصتی برای تصمیمگیری باقی نمیگذارد. همین ویژگی بود که بابی چارلتون سالها پیش درباره پله توصیف کرده بود: «وقتی فکر میکردی قرار است او را مهار کنی، توپ از کنارت گذشته بود.»
راز بزرگ نینجا
بسیاری تصور میکنند مهمترین ویژگی امباپه سرعت است اما این برداشت تنها بخشی از واقعیت است. در فوتبال حرفهای تفاوت بزرگی میان سرعت نهایی و شتاب اولیه وجود دارد. بازیکنان زیادی میتوانند به سرعتی بیش از ۳۵ کیلومتر بر ساعت برسند اما تعداد بسیار کمی قادرند در دو یا سه گام نخست فاصلهای ایجاد کنند که مدافع را از بازی حذف کند. امباپه استاد همین هنر است.
از نگاه کارشناسان علوم ورزشی این ویژگی «شتاب انفجاری» نام دارد؛ قابلیتی که نه فقط به قدرت عضلات بلکه به هماهنگی عصبی، تصمیمگیری لحظهای و تکنیک دویدن وابسته است. جالب اینکه تقریباً تمام روایتهای تاریخی از پله نیز روی همین ویژگی تأکید دارند. مدافعان دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بارها گفتهاند که پله سریعترین بازیکنی نبود که دیده بودند اما در دو گام اول هیچکس به او نمیرسید. این همان نقطهای است که تاریخ فوتبال، پله و امباپه را به هم پیوند میدهد.
امباپه بیش از هر ستاره دیگری تصویری از مهاجمی را زنده کرده که ۶۰ سال پیش دنیا را شگفتزده کرده بود؛ مهاجمی که فوتبال را نه با نمایش بلکه با انفجار، سرعت تصمیم و بیرحمی در ضربه آخر تعریف میکرد. شاید به همین دلیل باشد که هرچه بیشتر امباپه را تماشا میکنیم کمتر یاد مسی و رونالدو میافتیم و بیشتر سایه مردی را میبینیم که فوتبال جهان چند دهه مجذوب او بود.
چرا امباپه؟ چرا پله؟
اگر قرار باشد تنها یک ویژگی را انتخاب کنیم که امباپه را از مسی، کریستیانو، رونالدوی برزیلی، نیمار و حتی ارلینگ هالند جدا کند، آن ویژگی نه سرعت است، نه تعداد گلها و نه دریبلهای چشمنواز. ویژگی منحصربهفرد امباپه، ترکیب سرعت، قدرت و تصمیمگیری در کسری از ثانیه است؛ همان ترکیبی که شش دهه پیش، پله را به فوتبالیستی فراتر از زمان خود تبدیل کرده بود. به همین دلیل آرسن ونگر درباره امباپه میگوید: «او ترکیبی کمنظیر از هوش، قدرت، سرعت و تمامکنندگی است؛ ویژگیهایی که معمولاً در یک بازیکن جمع نمیشوند.» دقیقاً همین جمله را اگر از متن خارج کنیم میتوان درباره پله نیز به کار برد.
استاد ضربه آخر!
اشتباه رایج درباره امباپه این است که تصور میشود مدافعان فقط به دلیل سرعتش از مهار او عاجزند اما دادههای تحلیلی فوتبال چیز دیگری میگویند. کارشناسان بارها اشاره کردهاند که او پیش از آنکه توپ را دریافت کند تصمیمش را گرفته؛ یعنی زمانی که توپ هنوز در راه رسیدن به پای اوست، میداند قرار است به کدام سمت حرکت کند، از کدام فضا عبور کند و ضربه آخر را به کدام گوشه دروازه بزند. همین ویژگی باعث میشود مدافعان همیشه یک تصمیم عقبتر از او باشند. پله هم دقیقاً چنین فوتبالی بازی میکرد. او هیچگاه بازیکنی نبود که با پنج یا شش دریبل متوالی تماشاگر را سرگرم کند. او با کمترین لمس توپ بیشترین آسیب را به ساختار دفاعی حریف وارد میکرد. همان فوتبالی که امروز امباپه ارائه میدهد.
یک نسخه مخصوص!
امباپه از معدود مهاجمان فوتبال جهان است که تقریباً با هر دو پا از زوایای مختلف و با انواع ضربات میتواند دروازه را باز کند. روی پا، بغل پا، شوت زمینی، ضربه کاتدار، از پشت محوطه، تکبهتک یا حتی چیپ؛ او برای هر موقعیتی نسخه مخصوص خود را دارد اما آنچه او را به پله نزدیک میکند، تنوع ضربات نیست؛ انتخاب درست ضربه است. بسیاری از مهاجمان توپ را به سمت دروازه میکوبند. امباپه توپ را به سمتی میفرستد که دروازهبان کمترین شانس واکنش را داشته باشد.
تحلیل گلهای او نشان میدهد درصد بالایی از ضرباتش به گوشههای پایین یا دور از دسترس دروازهبان ختم میشود؛ مناطقی که احتمال مهار توپ به شکل محسوسی کاهش پیدا میکند. همان ویژگی که سرمربیان نسل پله نیز بارها درباره او گفته بودند؛ پله فقط گل نمیزد، گل را طراحی میکرد.
نمایش یا کارایی؟
اگر از هواداران بخواهید بهترین دریبلزن تاریخ فوتبال را انتخاب کنند نامهایی مانند گارینشا، مارادونا، رونالدوی برزیلی، نیمار یا مسی را خواهند گفت و شاید امباپه در این فهرست قرار نگیرد اما این نقطه ضعف او نیست بلکه تفاوت فلسفه فوتبال اوست. دریبل برای امباپه هدف نیست؛ ابزار است. او مدافع را فقط تا جایی دریبل میزند که مسیرش به سمت دروازه باز شود. اغلب دریبلهای امباپه تنها با یک تغییر جهت، یک ضربه به توپ یا یک انفجار سرعت به پایان میرسد. این دقیقاً همان چیزی است که تصاویر آرشیوی از بازیهای پله نشان میدهد. پله نیز برخلاف تصور رایج بازیکنی نبود که برای نمایش مهارتهای فردی چندین مدافع را دریبل بزند. او با سادهترین حرکت، سختترین مأموریت را انجام میداد. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از کارشناسان، فوتبال پله را «اقتصاد حرکت» نامیدند؛ فوتبالی که در آن هیچ لمس اضافهای وجود نداشت.
امباپه جدا از همه!
در بین بازیکنان جوان جهان ارلینگ هالند از بهترین تمامکنندههای جهان است. یامال و وینیسیوس از خطرناکترین وینگرها و جمال موسیالا هم بینظیر است. حتی جود بلینگام هم یک هافبک مهاجم تمام عیار است اما امباپه ویژگیای دارد که تقریباً هیچکدام از آنها به شکل همزمان در اختیار ندارند؛ او میتواند در فاصله ۵۰ متری از دروازه توپ را بگیرد، مدافع را حذف کند، سرعتش را حفظ کند و در پایان همان حرکت، ضربهای دقیق و حسابشده بزند. در فوتبال چنین بازیکنانی بسیار کمیاباند. در واقع تاریخ فوتبال مدرن شاید تنها دو نمونه شاخص از این الگو را به یاد داشته باشد؛ پله و امباپه.
شاید به همین دلیل هرچه زمان میگذرد، مقایسه امباپه با مسی یا کریستیانو کمتر قانعکننده به نظر میرسد. آنها هر کدام فوتبال را به شیوه خود متحول کردند اما امباپه در حال احیای سبکی است که سالها تصور میشد در فوتبال مدرن امروز تکرار نخواهد شد؛ سبک مهاجمی که هم سازنده است، هم تمامکننده، هم سرعت دارد، هم قدرت و مهمتر از همه، پیش از همه تصمیم میگیرد.