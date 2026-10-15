مرور مفاد این سند در کنار اتفاقات پس از امضای آن، تصویر متفاوتی پیش روی مخاطب می‌گذارد. فهرست پیش‌رو، فقط 50 مورد از اقدامات و اظهارات مربوط به آمریکا و رژیم صهیونیستی را که صراحتاً در تضاد با مفاد تفاهم‌نامه بوده شامل می‌شود.

به گزارش تابناک؛ ایران در حالی متهم به نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌شود که آمریکا هرکاری از دستش بر می‌آمد برای نابود کردن آن انجام داد.

این یادداشت تفاهم که روز 27 خرداد 1404 توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران با میانجیگری شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان امضا شد، قرار بود مسیر اجرای تعهدات متقابل ایران و آمریکا را هموار کند؛ اما از همان روز امضا دشمن تمام تلاشش را برای نقض آن به کار گرفت. با این حال، در فضای سیاسی و رسانه‌ای، برخی جریان‌ها حتی در داخل کشور چنین روایت می‌کنند که گویی ایران طرف ناقض تفاهم بوده و مسئولیت شکست آن بر عهده تهران است.

مرور مفاد این سند در کنار اتفاقات پس از امضای آن، تصویر متفاوتی پیش روی مخاطب می‌گذارد. فهرست پیش‌رو، فقط 50 مورد از اقدامات و اظهارات مربوط به آمریکا و رژیم صهیونیستی را که صراحتاً در تضاد با مفاد تفاهم‌نامه بوده شامل می‌شود.

این موارد، از حملات نظامی و تهدید به ازسرگیری جنگ تا محدودسازی دسترسی ایران به دارایی‌هایش، تحریم‌های جدید و مداخله در ترتیبات تردد دریایی را در بر می‌گیرد. فهرستی که پیش‌تر بخشی از موارد آن را امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت نیز یادآوری کرده بود.

28 خرداد

نقض بندهای ۱ و ۴: پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، آمادگی خود را برای ازسرگیری عملیات نظامی و برقراری مجدد محاصره دریایی علیه ایران اعلام کرد. این اظهارات متضمن تهدید به توسل به زور و مغایر با مفاد بی‌قیدوشرط آتش‌بس بود.



از 28 تا 30 خرداد



نقض بند ۱: رژیم صهیونیستی برخلاف تعهد به خاتمه تمامی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، به حملات هوایی خود علیه لبنان ادامه داد و شمار تلفات انسانی از ۶۸ نفر به ۸۳ نفر افزایش یافت.



28 خرداد

نقض بندهای ۱ و ۶: اسرائیل نقشه‌ای از گسترش منطقه تحت کنترل نظامی خود در جنوب لبنان منتشر و اعلام کرد ممکن است بیرون از آن منطقه نیز حمله کند.

29 خرداد

نقض بند ۱: حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه لبنان ادامه یافت و فقط در یک روز، ۳۰ مورد نقض ثبت شد که بیش از ۱۵۰ شهید و زخمی بر جای گذاشت. این اقدامات ناقض تعهد به پایان‌دادن به عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان بود.

31-30 خرداد

نقض بند ۱: ترامپ با انتشار مطلبی در تروث سوشال تهدید کرد که ایران را «بار دیگر، اما این بار شدیدتر» هدف حمله قرار خواهد داد. این اظهارات مستقیماً ناقض ممنوعیت تهدید به توسل به زور بود.

31 خرداد

نقض بندهای ۱، ۲ و ۵: ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز تهدید کرد که «کنترل تنگه را به دست خواهد گرفت» و از عبور شناورها عوارض دریافت خواهد کرد. این اظهارات حاکمیت ایران و ترتیبات مورد توافق درباره تنگه هرمز را تضعیف می‌کرد.



2 تیر

نقض بند ۱۱: ترامپ اعلام کرد که وجوه آزادشده متعلق به ایران در حسابی امانی و تحت کنترل آمریکا قرار خواهد گرفت. این اقدام، برخلاف الزامات یادداشت تفاهم‌نامه، دسترسی کامل ایران به دارایی‌های مسدودشده خود را محدود می‌کرد.

3 تیر

نقض بند ۱۱: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد وزارت خزانه‌داری این کشور بر وجوه آزادشده ایران نظارت خواهد کرد و بدین‌ترتیب محدودیت‌های بیشتری مغایر با دسترسی کامل ایران به این وجوه اعمال کرد.



6-2 تیر

نقض بندهای ۵ و ۲: آمریکا یک مسیر دریایی موازی در نزدیکی عمان ایجاد کرد. این اقدام تلاشی برای دورزدن ترتیبات تعیین‌شده از سوی ایران برای عبور ایمن شناورها و تضعیف گفت‌وگوی ایران و عمان درباره نحوه اداره آتی تنگه بود.

5 تیر

نقض بند ۱: سازمان تروریستی سنتکام چندین حمله هوایی علیه شماری از نقاط و تأسیسات ایران انجام داد.

6 تیر

نقض بندهای ۱ و ۲: آمریکا موج دیگری از حملات را علیه ایران انجام داد و زیرساخت‌های نظارتی و ارتباطی نظامی، سامانه‌های پدافندی، محل‌های نگهداری پهپاد و توانمندی‌های مین‌گذاری را هدف گرفت.

6 تیر

نقض بند ۱: چهارچوبی سه‌جانبه میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و لبنان منعقد شد که حضور نظامی خارجی در لبنان را تداوم می‌بخشید و اعمال حاکمیت لبنان را مقید و مشروط می‌ساخت. این چهارچوب ناقض تعهد به تضمین تمامیت ارضی لبنان بود.

7 تیر

نقض بند ۱: نیروهای رژیم صهیونیستی در لبنان مرتکب ۲۰ مورد نقض، از جمله حملات جنگنده‌ها، حملات پهپادی، تخریب و استفاده از فسفر سفید شدند. بدین‌ترتیب، مجموع نقض‌ها از زمان امضای یادداشت تفاهم به ۳۹۱ مورد رسید و شمار تلفات نیز به ۱۰۳ شهید و ۱۵۲ مجروح لبنانی افزایش یافت.

7 تیر

نقض بند ۱: ترامپ از انجام دومین حمله هوایی این کشور علیه ایران طی ۴۸ ساعت خبر داد و تهدید کرد که «جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت.»



از 7 تا 9 تیر

نقض بندهای ۵ و ۹: پروازها و حملات نظامی آمریکا عملیات مین‌روبی ایران را مختل کرد و مانع بازگشایی تنگه شد. همچنین، ورود غیرمجاز یک فروند جنگنده اف‌-۱۵ و استقرار شش فروند هواپیمای ئی‌ای‌-۱۸جی، تعهد به عدم افزایش و تقویت نیروها را نقض کرد.

8 تیر

نقض بند ۱: اسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، با گستاخی گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی «برای کشتن نشان شده است» که عملاً تهدید به توسل به زور از سوی یک طرف متحد محسوب می‌شد.



8 تیر

نقض بند ۱: اسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اعلام کرد این رژیم از مناطق امنیتی واقع در لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.



9 تیر

نقض بند ۱: ارتش اشغالگر صهیونیست مرتکب ۲۲ مورد نقض، از جمله حملات جنگنده‌ها، حملات پهپادی، تخریب منازل و آتش‌افروزی شد. بدین‌ترتیب، مجموع نقض‌ها از زمان امضای یادداشت تفاهم به ۴۳۹ مورد رسید.



9 تیر

نقض بند ۱: جی‌دی ونس، معاون ترامپ تهدید کرد که ترامپ «حاضر است ایران را بمباران کند.»



9 تیر

نقض بند ۹: حرکت گروه آماده آبی‌ـ‌خاکی یواس‌اس باکسر در منطقه به عنوان اقدامی تحریک‌آمیز و مغایر با حفظ وضع موجود و تعهد به عدم افزایش و تقویت نیروها بود.



10 تیر

نقض بند ۱: ارتش اشغالگر صهیونیست مرتکب موارد نقض، از جمله حملات پهپادی و کوادکوپتری، تیراندازی و تخریب شدند. بدین‌ترتیب، مجموع نقض‌ها از زمان امضای یادداشت تفاهم به ۴۶۱ مورد رسید.



11 تیر

نقض بند ۱: اشغالگران صهیونیست در چهار استان مرتکب ۳۱ مورد نقض، از جمله حملات جنگنده‌ها، حملات پهپادی و تخریب شدند. بدین‌ترتیب، مجموع نقض‌ها از زمان امضای یادداشت تفاهم به ۴۹۲ مورد رسید.



13 تیر

نقض بندهای ۱ و ۲: ترامپ در گفت‌وگو با آکسیوس با اشاره به مقامات ایرانی، تهدید کرد «یک حمله می‌تواند همه آن‌ها را نابود کند.»

15 تیر



نقض بند ۱: حمله پهپادی صهیونیستی به خودرویی در نبطیه الفوقا چهار سرنشین آن را به شهادت رساند؛ در میان جان‌باختگان یک مدیر مدرسه و مادرش بودند.

15 تیر

نقض بند ۱: ارتش اشغالگر صهیونیست در قلمرو لبنان مرتکب ۳۳ مورد نقض یادداشت تفاهم شدند که شامل ۱۱ حمله توپخانه‌ای، ۶ حمله پهپادی، ۲ حمله کوادکوپتری، ۱۰ مورد تخریب ساختمان‌های مسکونی با استفاده از مهمات انفجاری و ۴ مورد تیراندازی و درگیری بود.

15 تیر

نقض بند ۱: ترامپ تهدید کرد «کار را تمام خواهد کرد» و «ظرف یک ساعت پل‌ها را منهدم خواهد ساخت.»

16 تیر

نقض بند ۱۰: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) مجوز عمومی ایکس را لغو و مجوز ایکس‌۱ را صادر کرد و بدین‌ترتیب عملاً مجوز تولید، تحویل و فروش نفت ایران را لغو نمود.

16 تیر

نقض بند ۱: سازمان تروریستی سنتکام بیش از ۸۰ هدف در ایران را مورد حمله قرار داد.

17 تیر

نقض بندهای ۱ و ۲: سازمان تروریستی سنتکام حدود ۹۰ هدف در ایران را مورد حمله قرار داد که بر اثر آن ۱۷ نفر شهید و ۱۱۵ نفر، از جمله شماری غیرنظامی، مجروح شدند.

18 تیر

نقض بندهای ۱ و ۲: رسانه‌های ایرانی از حمله موشکی آمریکا به یک پل راه‌آهن در استان گلستان خبر دادند. شبکه CNN ویدئوی خسارت واردشده به پل را مکان‌یابی کرد؛ بااین‌حال، سنتکام این هدف را در فهرست اهداف اعلام‌شده خود ذکر نکرد.

18 تیر

نقض بندهای ۱ و ۲: سازمان تروریستی سنتکام دور جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران انجام داد و حدود ۹۰ هدف و زیرساخت را مورد اصابت قرار داد.



19 تیر

نقض بند ۹: وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه هشت شخص و شش نهاد ایرانی اعمال کرد و بدین‌ترتیب تعهد به عدم اعمال تحریم‌های جدید را نقض نمود.

19 تیر

نقض بند ۱: ترامپ رسماً اعلام کرد: «آتش‌بس پایان یافته است!» این اعلام یک‌جانبه، نقض آشکار تعهد مقرر در بند ۱ یادداشت تفاهم مبنی بر خاتمه فوری و دائمی عملیات نظامی بود.



20 تیر

نقض بند ۱: ترامپ اعلام کرد «۱۰۰۰ موشک علیه ایران قفل و آماده شلیک هستند» و تهدید کرد «تمامی مناطق ایران را به‌طور کامل ویران و نابود خواهد کرد.»



20 تیر

نقض بندهای ۱ و ۲: سازمان تروریستی سنتکام دور دیگری از حملات را انجام داد و حدود ۱۴۰ هدف را مورد اصابت قرار داد. بدین‌ترتیب، مجموع اهداف مورد حمله طی آن هفته به بیش از ۳۰۰ هدف رسید.



20 تیر

نقض بندهای ۵ و ۹: سازمان تروریستی سنتکام تأیید کرد نیروهای آمریکایی، با اسکورت دریایی و پوشش هوایی، عبور بیش از ۸۰۰ شناور تجاری را از مسیر دریایی جایگزینِ تحت مدیریت نظامی ایالات متحده تسهیل کرده‌اند. این مسیر دریایی موازی، ترتیبات قانونی ایران را دور می‌زند.

21 تیر

نقض بندهای ۱ و ۲: سازمان تروریستی سنتکام دور دیگری از حملات را انجام داد و ده‌ها هدف در ایران را مورد اصابت قرار داد.

22 تیر

نقض بندهای ۱ و ۲: سازمان تروریستی سنتکام همچنان به انجام دورهای جدید حملات و هدف قراردادن شمار بیشتری از اهداف در ایران ادامه می‌دهد.

22 تیر

نقض بندهای ۱ و ۵: ترامپ با انتشار مطلبی در تروث سوشال اعلام کرد آمریکا «از این پس با عنوان «نگهبان تنگه هرمز» شناخته خواهد شد.» وی همچنین اعلام کرد «تمامی هزینه‌های لازم برای انجام وظیفه تأمین ایمنی و امنیت» در تنگه هرمز، «به میزان ۲۰ درصد از تمامی محموله‌های حمل‌شده»، به ایالات متحده بازپرداخت خواهد شد.



22 تیر

نقض بندهای ۱ و ۴: ترامپ با انتشار پستی در تروث سوشال، «برقراری مجدد محاصره ایران» را اعلام کرد و بدین‌ترتیب از اعمال دوباره محاصره علیه ایران خبر داد.

منبع: فرهیختگان