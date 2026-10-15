به گزارش تابناک؛ ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در گفت‌و‌گو با روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد که کی‌یف ممنوعیت حمله به پالایشگاه‌های نفت روسیه را لغو کرده است.

زلنسکی با ابراز خشم از قطع دسترسی اوکراین به اطلاعات آمریکا و هم‌زمان کاهش کیفیت خدمات استارلینک در جریان حملات روسیه، گفت محدودیت اوکراین برای حمله به پالایشگاه‌های نفت روسیه دیگر برقرار نیست.

او همچنین از آمادگی آمریکا برای دستیابی به توافق با روسیه و مواضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه انتقاد کرد.

زلنسکی درباره رابطه ترامپ با پوتین گفت: «او آشکارا و با صدای بلند می‌گوید که چنین افرادی را دوست دارد و برای آنها احترام قائل است. از نظر او، افرادی که می‌توانند ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ سال رهبر باشند، احتمالاً بسیار قدرتمند هستند.»

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین گفت که حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را به مدت سه روز متوقف کرده بود، اما روسیه در این مدت به حملات خود علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین ادامه داد.

زلنسکی در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر لزوم کناره‌گیری او از قدرت و برگزاری انتخابات در اوکراین نیز گفت چنین مواضعی صرفاً به تقویت ولادیمیر پوتین منجر می‌شود.

او تأکید کرد: «آنچه اهمیت دارد این است که پوتین هیچ فشاری احساس نمی‌کند. وقتی فشاری احساس نکند، حمله می‌کند.»

منبع: باشگاه خبرنگاران