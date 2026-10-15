En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

زلنسکی فرمان بمباران پالایشگاه‌های روسیه را صادر کرد

رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد کی‌یف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۶۷
| |
997 بازدید
ولودیمیر زلنسکی

به گزارش تابناک؛ ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در گفت‌و‌گو با روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد که کی‌یف ممنوعیت حمله به پالایشگاه‌های نفت روسیه را لغو کرده است.

زلنسکی با ابراز خشم از قطع دسترسی اوکراین به اطلاعات آمریکا و هم‌زمان کاهش کیفیت خدمات استارلینک در جریان حملات روسیه، گفت محدودیت اوکراین برای حمله به پالایشگاه‌های نفت روسیه دیگر برقرار نیست.

او همچنین از آمادگی آمریکا برای دستیابی به توافق با روسیه و مواضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه انتقاد کرد.

زلنسکی درباره رابطه ترامپ با پوتین گفت: «او آشکارا و با صدای بلند می‌گوید که چنین افرادی را دوست دارد و برای آنها احترام قائل است. از نظر او، افرادی که می‌توانند ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ سال رهبر باشند، احتمالاً بسیار قدرتمند هستند.»

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین گفت که حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را به مدت سه روز متوقف کرده بود، اما روسیه در این مدت به حملات خود علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین ادامه داد.

زلنسکی در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر لزوم کناره‌گیری او از قدرت و برگزاری انتخابات در اوکراین نیز گفت چنین مواضعی صرفاً به تقویت ولادیمیر پوتین منجر می‌شود.

او تأکید کرد: «آنچه اهمیت دارد این است که پوتین هیچ فشاری احساس نمی‌کند. وقتی فشاری احساس نکند، حمله می‌کند.»
منبع: باشگاه خبرنگاران

اشتراک گذاری
برچسب ها
ولودیمیر زلنسکی جنگ اوکراین اوکراین پالایشگاه نفت روسیه روسیه حملات روسیه حمله به روسیه اوکراین و روسیه انتخابات اوکراین
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چهار سناریو برای پایان جنگ اوکراین؛ «درگیری منجمد» بدترین سناریو برای اروپا
حملات موشکی سنگین به کی‌یف
حمله روسیه به مرکز خرید اوکراین+شمار کشته ها
خواسته رئیس‌جمهور اوکراین از مسکو
تقاضای فوری زلنسکی از آمریکا و اروپا
مسکو زیر آتش حملات پهپادی اوکراین
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۲ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ruN
tabnak.ir/005ruN