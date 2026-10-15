شمار قربانیان حادثه مرگبار مدرسه پاکستان

به گزارش تابناک؛ طبق گزارش رسانه‌های پاکستانی، در نتیجه فرو ریختن سقف یک مدرسه خصوصی در پیشاور، بیش از ۳۰ نفر هم زخمی شدند. رادیو پاکستان گزارش داد که نیروهای امدادی در محل مدرسه در حال کمک‌رسانی هستند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

به گفته منابع بیمارستانی، حداقل ۱۸ نفر از جمله ۱۷ دانش‌آموز و یک خانم معلم پس از فرو ریختن سقف مدرسه در پیشاور کشته شدند. همه کودکان کشته شده در این حادثه ۱۳ سال یا کمتر سن داشتند.برخی از مجروحان این حادثه مرگبار در پاکستان، در وضعیت بحرانی قرار دارند.

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مسئولان انتظامی تایید کردند ‌که ریزش سقف یک مدرسه غیرانتفاعی در مرکز شهر پیشاور به ۳۰ کشته شامل یک معلم افزایش یافته است. تعدادی دیگر نیز در حادثه امروز مصدوم شده‌اند.

پیشتر شمار قربانیان ۱۷ نفر اعلام و حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده بود.

محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پیامی با ابراز تاسف از حادثه مدرسه شهر پیشاور خواستار اقدامات فوری نیروهای امداد برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان و همچنین تحقیقات قاطع برای تشخیص علل حادثه شد.

آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز خواستار تحقیقات شفاف و قوی برای شناسایی عوامل حادثه و بازداشت مسببان آن شد.

این دومین حادثه ریزش سقف در مدرسه با تلفات انسانی در پاکستان طی ۴ ماه اخیر محسوب می شود.

اواسط تیرماه امسال ریزش سقف یک مرکز آموزشی در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب جان ۱۴ دانش آموز را گرفت.