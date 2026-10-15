دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت آریزونا گفت افرادی که اطلاعات مربوط به عملیات نظامی آمریکا را به رسانه‌ها درز می‌دهند، «باید با تیرباران اعدام شوند».

عجیب اما واقعی؛ ترامپ حکم اعدام صادر کرد!

به گزارش تابناک؛ ترامپ خشم خود را نسبت به منبعی ناشناس که اطلاعات زمان حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را افشا کرده، ابراز کرد.

بنا بر این گزارش؛ رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت آریزونا گفت: افرادی که اطلاعات مربوط به عملیات نظامی آمریکا را به رسانه‌ها درز می‌دهند، باید با تیرباران اعدام شوند.

ترامپ همچنین خشم خود را از منبعی ناشناس ابراز کرد که به ادعای او، اطلاعاتی درباره زمان حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در اختیار خبرنگاران قرار داده است.

او گفت: «کسانی که اطلاعات را افشا می‌کنند باید تیرباران شوند» و افزود که در گذشته، افراد دخیل در چنین افشاگری‌هایی به این شیوه اعدام می‌شدند.

منبع: انتخاب