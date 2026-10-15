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باج‌نیوزها در محاصره پلیس امنیت و دادستانی؛ فعالان اقتصادی تقدیر و حمایت کردند

اقدام دادستانی تهران و پلیس امنیت اقتصادی فراجا علیه شبکه باج‌نیوز با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۶۲
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اب

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، جمعی از مسئولان و مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور، اقدامات اخیر دادستانی تهران و پلیس امنیت اقتصادی فراجا در شناسایی و برخورد با شبکه سازمان‌یافته موسوم به «باج‌نیوز» و مرتبطین آن با سرویس‌های جاسوسی و رسانه‌های معاند را ستودند و خواستار تداوم و تشدید این روند شدند.

ممنوعیت و محدودیت

این اقدام در پی نامه‌نگاری‌های رسمی و ابلاغ دستورهای قضایی صورت گرفته است. در نامه‌ای که از سوی معاونت اطلاعات اقتصادی ـ اداره بررسی‌های ویژه پلیس امنیت اقتصادی فراجا صادر شده، با استناد به دستور قضایی در پرونده موسوم به «باج‌نیوز»، به سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های تابعه اعلام شده است که از ورود و مداخله اشخاص موضوع پرونده و پیمانکاران معرفی‌شده از سوی آنان در امور غیرعمومی دستگاه‌ها و شرکت‌ها جلوگیری شود.

 این محدودیت‌ها صراحتاً شامل حضور مستقیم یا از طریق نماینده و واسطه در جلسات مدیریتی، روابط عمومی و رسانه، دسترسی به اطلاعات و اسناد داخلی، معرفی پیمانکار، تبلیغات، برگزاری نمایشگاه و برندسازی و همچنین فراهم‌کردن زمینه انعقاد قرارداد جدید یا ایجاد دسترسی سازمانی برای افراد یادشده است.

در همین نامه تأکید شده که کلیه پیمانکاران و شرکت‌هایی که از سوی اشخاص موضوع پرونده معرفی شده‌اند (مستقیم یا با واسطه) باید شناسایی و مشخصات آنان شامل نام پیمانکار، شناسه، نام شخص معرفی‌کننده، طرف قرارداد، موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد، وضعیت اجرا و پرداخت‌ها همراه با تصویر اسناد مرتبط، به اداره بررسی‌های ویژه گزارش شود. حتی مواردی که معرفی انجام شده اما قرارداد منعقد نگردیده نیز باید به‌طور جداگانه اعلام شود. اسناد مربوط به معرفی‌ها، مکاتبات، صورت‌جلسات، قراردادها و پرداخت‌ها نیز باید حفظ و از هرگونه تغییر در آن‌ها خودداری گردد.

تاکیدات دادستانی 

نامه دیگری که از سوی معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه مربوطه خطاب به ریاست محترم پلیس امنیت اقتصادی فراجا صادر شده، با اشاره به نامه پیشین، بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه در خصوص فعالیت اشخاص و شبکه‌های رسانه‌ای مرتبط با صنایع پتروشیمی و فولاد تأکید کرده است.

در این مکاتبه آمده که این صنایع جزء صنایع راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند و انتشار بدون سابقه اطلاعات داخلی شرکت‌های مذکور در کانال‌ها و صفحات مجازی فاقد مجوز، یا تحویل اطلاعات سازمانی به اشخاص فاقد سمت و صلاحیت رسانه‌ای، می‌تواند امکان بازنشر و بهره‌برداری ثانویه از این محتوا را برای شبکه‌های معاند و متخاصم فراهم آورد.

باج‌نیوزها در محاصره پلیس امنیت و دادستانی؛ فعلان اقتصادی تقدیر و حمایت کردند

بر همین اساس، اشخاص شناسایی‌شده تا تعیین تکلیف نهایی پرونده از حضور در جلسات داخلی، نشست‌های مدیریتی، دسترسی به اطلاعات قراردادی، برنامه‌های تولید، برگزاری نمایشگاه‌ها و سایر حوزه‌های غیرعمومی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی منع شده‌اند. همچنین پیمانکاران معرفی‌شده از طریق این اشخاص باید شناسایی و گزارش آن از مدیرعامل سازمان مربوطه اخذ گردد.

نام ۱۰ نفر در این نامه ذکر شده است.

باج‌نیوز چیست؟

باج‌نیوز به سوءاستفاده سازمان‌یافته از ابزار رسانه و اطلاعات اطلاق می‌شود؛ شیوه‌ای که در آن افراد یا مجموعه‌هایی با ظاهر فعالیت خبری یا افشاگری، با تهدید به انتشار مطالب منفی، اسناد خصوصی یا اطلاعات حساس، از مدیران، شرکت‌ها و نهادها پول، امتیاز یا همکاری مطالبه می‌کنند. این پدیده مرز روشنی با روزنامه‌نگاری تحقیقی حرفه‌ای دارد: در روزنامه‌نگاری معتبر، هدف کشف حقیقت و خدمت به آگاهی عمومی است، اما در باج‌نیوز، اطلاعات به ابزار معامله و فشار تبدیل می‌شود.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد این شبکه با جمع‌آوری اطلاعات شخصی و سازمانی در حوزه‌های استراتژیک، اقدام به اخاذی گسترده کرده و حساب‌های بانکی متعدد و اموال قابل توجهی از اعضای آن مسدود و توقیف شده است.

تقدیر اقتصادیون

مدیران اقتصادی ضمن قدردانی از این اقدامات که شامل دستگیری‌ها، مسدودسازی حساب‌های بانکی، کشف و ضبط لوازم الکترونیکی و ابلاغ قضایی به بنگاه‌های بزرگ برای ممنوعیت همکاری و دسترسی به اسناد بوده، تأکید کرده‌اند که ادامه این مسیر و برخورد شدیدتر با ارکان شبکه، در شرایط حساس کنونی کشور ضروری است.

آنها همچنین این اقدام را گامی مؤثر در صیانت از امنیت اقتصادی، جلوگیری از نفوذ شبکه‌های معاند به صنایع راهبردی و حمایت از فعالیت سالم بنگاه‌های تولیدی دانسته‌اند.

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باج‌نیوز باج خواهی پلیس امنیت دادستانی رسانه ها امنیت اقتصادی
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