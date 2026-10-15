En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه؛ رشد دلار و افت یورو در مرکز مبادله

معاملات ارزی پایان هفته با نوسانات صعودی همراه است؛ نرخ دلار در بازار آزاد به ۲۶۵ هزار تومان رسیده است و حواله‌های ارزی در مرکز مبادله نیز با افزایش دلار و افت یورو همراه شده اند.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۶۱
| |
1725 بازدید
|
۴
قیمت دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در آخرین روز معاملاتی هفته جاری، با نوسانات صعودی همراه شده است؛ بازاری که زیر سایه تغییرات نرخ‌ها در مرکز مبادله، بار دیگر شاهد جابجایی کانال‌های قیمتی است.

جدیدترین قیمت دلار، یورو و درهم در بازار تهران

بر اساس آخرین گزارش‌های میدانی از بازار آزاد ارز تهران، بهای دلار آمریکا در پی یک موج افزایشی نسبت به روز معاملاتی گذشته، روی پله ۲۶۵ هزار تومان ایستاده است. این روند صعودی تنها به اسکناس آمریکایی محدود نمانده است و سایر ارزهای کلیدی بازار نیز هم‌راستا با آن تغییر مسیر داده اند. در این میان، قیمت هر اسکناس یورو به مرز ۲۹۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است و درهم امارات نیز با ثبت رقم ۷۲ هزار تومان در حال داد و ستد در بازار ارز است. همچنین، لیر ترکیه در معاملات امروز بازار تهران، با قیمت ۵۴۰۰ تومان معامله می شود.

آخرین وضعیت نرخ حواله ها در مرکز مبادله

نگاهی به تالار معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران نشان می‌دهد که نرخ حواله‌های ارزی نیز هم‌زمان با بازار آزاد، روز پرنوسانی را تجربه کرده‌اند؛ هرچند رفتار ارزها در این بخش یکدست نبوده است.

به گونه ای که نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز با افزایشی ۵۳۷ تومانی نسبت به روز قبل، به رقم ۱۷۹ هزار و ۴۶۸ تومان رسیده است. در همین حال، نرخ فروش حواله دلار با رشدی ۵۴۲ تومانی از مرز ۱۸۱ هزار و ۹۸ تومان عبور کرده است تا رسماً پا به کانال بالاتری بگذارد.

در سوی مقابل، بازار حواله یورو داستانی متفاوت داشت و برخلاف دلار، چهره‌ای کاهشی به خود گرفت. نرخ خرید حواله یورو با افت ۶۹۵ تومانی به ۱۹۹ هزار و ۶۱۹ تومان عقب‌نشینی کرده است و نرخ فروش آن نیز با کاهش ۷۰۲ تومانی، در رقم ۲۰۱ هزار و ۴۳۲ تومان آرام گرفته است

از سوی دیگر، بازار حواله درهم امارات نیز پا به پای دلار پیش رفته است. نرخ خرید حواله درهم با افزایشی ۱۴۶ تومانی به سطح ۴۸ هزار و ۸۶۸ تومان رسیده است و نرخ فروش آن با رشد ۱۴۸ تومانی، عدد ۴۹ هزار و ۳۱۲ تومان را ثبت کرده است

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استمرار این نوسانات، بیش از هر چیز تحت تأثیر انتظارات تورمی، متغیرهای کلان اقتصادی و سیگنال‌های دریافتی از سمت بازارساز در مرکز مبادله است؛ وضعیتی که فعالان اقتصادی و صرافان را به احتیاط بیشتر در معاملات روزمره واداشته است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت دلار قیمت یورو قیمت درهم امارات
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
هتل آزادی
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
0
5
پاسخ
دلار 270 تومنی شده 265 تومن تو بوق و کرنا
از این طرف دلار دولتی رو از 130 هزار تومن مصوب مجلس رو دارن 179 هزار و 400 میدن
دست مریزاد
خسته نباشید
فردا هم میان بقول خودشون برای تک نرخی و غیره دلار دولتی رو میکنن 300 هزار تومن که دلار آزاد بشه 350 هزار تومن و این بازی ادامه دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
0
3
پاسخ
دولار آزاد را تلگرام و عوامل خارجی و محتکران و غیره باعث افزایش آن میشوند طبق تقل قول حضرات
بفرمائید دلار دولتی چرا هر روز گرانتر میشود؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
چون قرار نیست کسی پاسخگو باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
0
1
پاسخ
آقای همتی چرا اینطوری شد؟ مرد باش بگو تو مرد این میدان نیستی و کاری هم به نظر این و آن نداشته باش برو کنار تا مرد این میدان وارد شود
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۲ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ruH
tabnak.ir/005ruH