قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه؛ رشد دلار و افت یورو در مرکز مبادله

معاملات ارزی پایان هفته با نوسانات صعودی همراه است؛ نرخ دلار در بازار آزاد به ۲۶۵ هزار تومان رسیده است و حواله‌های ارزی در مرکز مبادله نیز با افزایش دلار و افت یورو همراه شده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در آخرین روز معاملاتی هفته جاری، با نوسانات صعودی همراه شده است؛ بازاری که زیر سایه تغییرات نرخ‌ها در مرکز مبادله، بار دیگر شاهد جابجایی کانال‌های قیمتی است.

جدیدترین قیمت دلار، یورو و درهم در بازار تهران

بر اساس آخرین گزارش‌های میدانی از بازار آزاد ارز تهران، بهای دلار آمریکا در پی یک موج افزایشی نسبت به روز معاملاتی گذشته، روی پله ۲۶۵ هزار تومان ایستاده است. این روند صعودی تنها به اسکناس آمریکایی محدود نمانده است و سایر ارزهای کلیدی بازار نیز هم‌راستا با آن تغییر مسیر داده اند. در این میان، قیمت هر اسکناس یورو به مرز ۲۹۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است و درهم امارات نیز با ثبت رقم ۷۲ هزار تومان در حال داد و ستد در بازار ارز است. همچنین، لیر ترکیه در معاملات امروز بازار تهران، با قیمت ۵۴۰۰ تومان معامله می شود.

آخرین وضعیت نرخ حواله ها در مرکز مبادله

نگاهی به تالار معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران نشان می‌دهد که نرخ حواله‌های ارزی نیز هم‌زمان با بازار آزاد، روز پرنوسانی را تجربه کرده‌اند؛ هرچند رفتار ارزها در این بخش یکدست نبوده است.

به گونه ای که نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز با افزایشی ۵۳۷ تومانی نسبت به روز قبل، به رقم ۱۷۹ هزار و ۴۶۸ تومان رسیده است. در همین حال، نرخ فروش حواله دلار با رشدی ۵۴۲ تومانی از مرز ۱۸۱ هزار و ۹۸ تومان عبور کرده است تا رسماً پا به کانال بالاتری بگذارد.

در سوی مقابل، بازار حواله یورو داستانی متفاوت داشت و برخلاف دلار، چهره‌ای کاهشی به خود گرفت. نرخ خرید حواله یورو با افت ۶۹۵ تومانی به ۱۹۹ هزار و ۶۱۹ تومان عقب‌نشینی کرده است و نرخ فروش آن نیز با کاهش ۷۰۲ تومانی، در رقم ۲۰۱ هزار و ۴۳۲ تومان آرام گرفته است

از سوی دیگر، بازار حواله درهم امارات نیز پا به پای دلار پیش رفته است. نرخ خرید حواله درهم با افزایشی ۱۴۶ تومانی به سطح ۴۸ هزار و ۸۶۸ تومان رسیده است و نرخ فروش آن با رشد ۱۴۸ تومانی، عدد ۴۹ هزار و ۳۱۲ تومان را ثبت کرده است

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استمرار این نوسانات، بیش از هر چیز تحت تأثیر انتظارات تورمی، متغیرهای کلان اقتصادی و سیگنال‌های دریافتی از سمت بازارساز در مرکز مبادله است؛ وضعیتی که فعالان اقتصادی و صرافان را به احتیاط بیشتر در معاملات روزمره واداشته است.