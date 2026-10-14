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قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه؛ دلار به ۲۶۰ هزار تومان رسید

بازار ارز امروز در حالی کار خود را با نوسان رو به بالا و ثبت نرخ ۲۶۰ هزار تومانی برای دلار آغاز کرده است که بررسی ریتم معاملات نشان می‌دهد سیاست جدید تزریق ارز توانسته از شتاب هیجانات صعودی هفته گذشته و ورود اسکناس آمریکایی به کانال ۲۷۰ هزار تومانی جلوگیری کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۱۷
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قیمت دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز امروز در حالی کار خود را آغاز کرد که قیمت دلار آمریکا با ثبت نوسانی رو به بالا، در محدوده ۲۶۰۰۰۰ تومان آرام گرفت. این رقم اگرچه در مقایسه با آخرین معاملات روز گذشته از رشد حدود سه هزار تومانی حکایت دارد، اما همچنان پایین‌تر از قله‌های ثبت‌شده در هفته گذشته معامله می‌شود.

از سوی دیگر تابلوهای معاملاتی بازار امروز شاهد قیمت ۲۹۲,۰۰۰ تومان برای یورو و ۷۱,۲۰۰ تومان برای درهم امارات بودند.

ردیابی نرخ‌ها در مرکز مبادله؛ صعود دسته‌جمعی حواله‌ها

از سوی دیگر، بررسی آخرین آمارهای مرکز مبادله ارز و طلای ایران گویای روند صعودی نرخ حواله‌هاست. بر این اساس، نرخ خرید حواله دلار آمریکا با افزایشی ۵۳۵ تومانی نسبت به روز قبل به رقم ۱۷۸,۹۳۱ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با جهشی ۵۴۰ تومانی، کانال ۱۸۰,۵۵۶ تومان را به نام خود ثبت کرد. در بازار حواله یورو نیز امروز نرخ خرید با جهش چشمگیر ۱,۲۷۲ تومانی به ۲۰۰,۳۱۴ تومان رسید تا رسماً گام به کانال بالایی بگذارد؛ در حالی که نرخ فروش آن با افزایش ۱,۲۸۴ تومانی در سطح ۲۰۲,۱۳۴ تومان ایستاد. همچنین در بازار حواله درهم امارات، نرخ خرید با رشد ۱۴۶ تومانی به ۴۸,۷۲۲ تومان و نرخ فروش با افزایش ۱۴۷ تومانی به ۴۹,۱۶۴ تومان بالغ شد.

نگاهی به تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی نقش ترمزی جدی در برابر هیجانات بازار ایفا کرده است. از روز شنبه، یازدهم مهرماه، تزریق مرحله جدید ارز سهمیه‌ای با حجم قابل‌توجه دو میلیارد دلار اسکناس در شبکه بانکی و صرافی‌ها کلید خورد؛ فرمولی که به محض اجرا، شتاب رشد دلار را گرفت و پهنه نوسانات روزانه بازار را به شکل محسوسی محدودتر ساخت.

کارشناسان اقتصادی و ارزی بر این باورند که تقارن زمانی آغاز این تزریق با نزدیک شدن قیمت دلار به آستانه حساس کانال ۲۷۰ هزار تومانی، نقطه مهم اثرگذاری حداکثری این مداخله بود. به اعتقاد این تحلیلگران، اگر بازارساز دست به تزریق زودهنگام ارز در سطوح پایین‌تر قیمتی می‌زد، اثرگذاری آن در برابر جریان رو به رشد تقاضا رنگ می‌باخت و سرمایه ارزی هدر می‌رفت.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
مطمئن هستم دلار تا 280 هزار تومان هم بالا می رود
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