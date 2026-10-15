زلنسکی: کشتیهای سوخترسان به آمریکا را میزنیم
زلنسکی اعلام کرد که اوکراین کشتیهای روسی حامل گازوئیل به مقصد آمریکا را هدف قرار خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۵۵| |
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به گزارش تابناک؛ زلنسکی اعلام کرد که اوکراین کشتیهای روسی حامل گازوئیل به مقصد آمریکا را هدف قرار خواهد داد.
ولودیمیر زلنسکی نخست وزیر اوکراین در ادامه اعلام کرد: اگر ترامپ میخواهد اوکراین از حمله به نفتکشهای حامل گازوئیل به مقصد آمریکا خودداری کند، باید شخصا با او به توافق برسد.
گزارش خطا
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با هر سطحی از هوش می توان فهمید که زلنسکی بدون اجازه ی ترامپ آب هم نمی خورد . این بازی ترامپ است . سوخت روسیه درد آمریکا را رفع نمی کند . زدن این کشتیها و نداشتن دفاع هوایی برای بن سلمان بی نوا فقط به یک منظور است . تا وانمود شود مشکل جهانی سوخت به هر چیزی ربط دارد الا هرمز خان .
بده و بستان البته باید دید چی میشه و قرار داد روسیه چطوری هست،،شاید باید در بندر تحویل بده که به ضرر روسیه هست
قطره نشده مویز گشتی احسنت...خوبه این آشغالها به جان هم بیفتند...
پاسخ ها
علی| |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳