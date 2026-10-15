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زلنسکی: کشتی‌های سوخت‌رسان به آمریکا را می‌زنیم

زلنسکی اعلام کرد که اوکراین کشتی‌های روسی حامل گازوئیل به مقصد آمریکا را هدف قرار خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۵۵
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1622 بازدید
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۷

زلنسکی: کشتی‌های سوخت‌رسان به آمریکا را می‌زنیم

به گزارش تابناک؛ زلنسکی اعلام کرد که اوکراین کشتی‌های روسی حامل گازوئیل به مقصد آمریکا را هدف قرار خواهد داد.

ولودیمیر زلنسکی نخست وزیر اوکراین در ادامه اعلام کرد: اگر ترامپ می‌خواهد اوکراین از حمله به نفتکش‌های حامل گازوئیل به مقصد آمریکا خودداری کند، باید شخصا با او به توافق برسد.

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برچسب ها
کشتی کشتی سوخت رسان کشتی روسی اوکراین آمریکا نفتکش‌های حامل گازوئیل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
سپهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
0
12
پاسخ
عجب بزن بزني شده..!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
2
5
پاسخ
حالا که شاخ غولو شکستیم، برا آمریکا همه قلدر شدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
4
4
پاسخ
با هر سطحی از هوش می توان فهمید که زلنسکی بدون اجازه ی ترامپ آب هم نمی خورد . این بازی ترامپ است . سوخت روسیه درد آمریکا را رفع نمی کند . زدن این کشتیها و نداشتن دفاع هوایی برای بن سلمان بی نوا فقط به یک منظور است . تا وانمود شود مشکل جهانی سوخت به هر چیزی ربط دارد الا هرمز خان .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
0
1
پاسخ
بده و بستان البته باید دید چی میشه و قرار داد روسیه چطوری هست،،شاید باید در بندر تحویل بده که به ضرر روسیه هست
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
3
5
پاسخ
قطره نشده مویز گشتی احسنت...خوبه این آشغالها به جان هم بیفتند...
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
قوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
6
4
پاسخ
انگار این دلقک داره سر عقل میاد
البته مهم تداوم این عقل مداریه!
(لازم به ذکر و یادآوریه که شغل این آقا قبلا استندآپ و دلقک بازی بوده)
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