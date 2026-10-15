به گزارش تابناک؛ زلنسکی اعلام کرد که اوکراین کشتی‌های روسی حامل گازوئیل به مقصد آمریکا را هدف قرار خواهد داد.

ولودیمیر زلنسکی نخست وزیر اوکراین در ادامه اعلام کرد: اگر ترامپ می‌خواهد اوکراین از حمله به نفتکش‌های حامل گازوئیل به مقصد آمریکا خودداری کند، باید شخصا با او به توافق برسد.