احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با انتقاد از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت فروش آنلاین طلا از سوی بانک‌ها، اظهار کرد: به نظر من، این ممنوعیت تصمیم قابل‌تأملی است. در شرایطی که کشور با محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از جنگ مواجه است، نمی‌توان اقتصاد و تجارت را به حال خود رها کرد و اجازه داد هر مجموعه‌ای، حتی پلتفرمی که فعالیت اصلی آن ارتباطی با بازار طلا ندارد، وارد این حوزه شود؛ در عین حال، بانک‌ها از عرضه طلا منع شوند.

وی افزود: بانک مرکزی وظیفه دارد بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند و شفافیت معاملات را افزایش دهد. اگر در معاملات آنلاین طلا مشکلاتی برای خریداران به وجود بیاید یا برخی پلتفرم‌ها تعهدات خود را انجام ندهند، در نهایت این مردم هستند که متضرر می‌شوند و نارضایتی آنها می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری به دنبال داشته باشد. گزارش‌هایی نیز درباره خالی‌فروشی برخی سکوها مطرح شده که ضرورت نظارت دقیق‌تر بر این بازار را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

خرید و فروش آنلاین طلا ممنوع شد؛ پشت پرده تصمیم بانک مرکزی چیست؟

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه مردم باید امکان خرید مطمئن طلا را داشته باشند، گفت: اگر قرار است معاملات طلا به‌ صورت آنلاین انجام شود، چرا مردم نتوانند از طریق بانک‌ها که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، خرید خود را انجام دهند؟ البته مسئله اصلی این است که همه فعالان این بازار باید شفاف باشند و در برابر مردم پاسخ‌گو بمانند.

بخشایش اردستانی با اشاره به تفاوت طلا و ارز در حفظ ارزش دارایی‌ها اظهار کرد: وقتی مردم برای حفظ ارزش پول خود به خرید دلار روی می‌آورند، عملاً تقاضا برای ارز خارجی افزایش پیدا می‌کند؛ ارزی که متعلق به کشور دیگری است. اما طلا یک دارایی با پذیرش جهانی است و می‌تواند بخشی از ذخایر مطمئن کشور و مردم باشد. بنابراین، باید میان مدیریت بازار طلا و ارز تفاوت قائل شد و سیاست‌هایی در پیش گرفت که ضمن حفظ دارایی مردم، به تقویت پول ملی و گردش اقتصادی کشور کمک کند.

وی ادامه داد: البته صرف فروش طلا به مردم به معنای تقویت تولید نیست. طلا باید در خدمت اقتصاد قرار بگیرد و منابع کشور به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. تجربه عرضه گسترده سکه در دوره‌های گذشته نیز نشان داد که اگر طلا صرفاً به‌ عنوان دارایی ذخیره‌ای خریداری و در خانه‌ها نگهداری شود، لزوماً کمکی به تولید نمی‌کند. دولت باید هم‌زمان برای حفظ ارزش پول ملی، کنترل بازار ارز و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید برنامه داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از اثرگذاری نوسانات ارز بر قیمت کالاهای مختلف تصریح کرد: امروز افزایش نرخ دلار بهانه‌ای برای افزایش قیمت بسیاری از کالاها شده است؛ حتی در مواردی که ارتباط مستقیم و فوری میان قیمت ارز و هزینه تمام‌شده کالا روشن نیست. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست‌های پولی، ارزی و اقتصادی کشور نیازمند بازنگری است. دولت نمی‌تواند در برابر کاهش ارزش پول ملی و کوچک‌تر شدن سفره مردم بی‌تفاوت باشد؛ زیرا تداوم این شرایط، نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد.

بخشایش اردستانی در پایان تأکید کرد: در شرایط جنگی، حفظ ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مردم نباید احساس کنند که فشارهای خارجی توانسته اقتصاد کشور را از کار بیندازد. به همین دلیل، معتقدم ممنوعیت فروش آنلاین طلا از سوی بانک‌ها نیازمند بازنگری است. اگر نگرانی بانک مرکزی، تخلف یا نبود شفافیت در معاملات است، باید با نظارت و مقررات روشن این مشکلات را برطرف کند، نه اینکه بانک‌ها را از فعالیت در این بازار کنار بگذارد و میدان را برای سایر پلتفرم‌ها باز بگذارد.