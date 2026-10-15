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‌یاسین یزدی سومین طلایی ایران لقب گرفت

یاسین یزدی، ملی‌پوش کشورمان در وزن ۸۷ کیلوگرم، در فینال با نتیجهٔ ۴ بر صفر مقابل حریف قزاقستانی به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۵۳
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یاسین یزدی

به گزارش تابناک؛ دیدار‌های رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در شهر لاس‌وگاس کشور آمریکا برگزار شد که یاسین یزدی با پیروزی در فینال وزن ۸۷ کیلوگرم سومین طلایی ایران لقب گرفت.

بنا بر این گزارش؛ در وزن ۸۷ کیلوگرم، یاسین یزدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر واموس از صربستان را شکست داد. وی در ادامه حاجی‌یف از آذربایجان را با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد.

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 یزدی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ از مارتین لوساک از نروژ گذشت و به فینال رسید. وی در فینال در مقابل تمیرلان تورداکین از قزاقستان با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

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رقابت های کشتی فرنگی کشتی فرنگی قهرمانی جهان لاس وگاس یاسین یزدی مدال طلا
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