جرکنی دومین طلای امیدهای کشتی را صید کرد

در ادامهٔ رقابت‌های کشتی فرنگی امیدهای جهان در آمریکا، عرفان جرکنی ملی‌پوش ایران در وزن ۶۳ کیلوگرم، در فینال با برتری مقابل حریف ژاپنی به مدال طلا دست یافت.