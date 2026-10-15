جرکنی دومین طلای امیدهای کشتی را صید کرد
در ادامهٔ رقابتهای کشتی فرنگی امیدهای جهان در آمریکا، عرفان جرکنی ملیپوش ایران در وزن ۶۳ کیلوگرم، در فینال با برتری مقابل حریف ژاپنی به مدال طلا دست یافت.
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به گزارش تابناک؛ دیدارهای ردهبندی و فینال اوزان پنجگانه کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در لاسوگاس آمریکا به پایان رسید.
بنا بر این گزارش؛ در وزن ۶۳ کیلوگرم، عرفان جرکنی در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۲ خوزروانیزه از گرجستان را شکست داد.
وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر صفر از سد تروپلینی از آلبانی گذشت.
جرکنی در مرحله بعد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد ویتالی اریومنکو از مولداوی گذشت و راهی نیمه نهایی شد.
وی در این مرحله انگی از ترکیه را ۵ بر ۱ مغلوب کرد و فینالیست شد.
جرکنی در دیدار نهایی با نتیجه ۲ بر۱ ماناتو ناکامورا از ژاپن را شکست داد و طلایی شد.
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