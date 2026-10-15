صباح زنگنه: طلسم ترس از آمریکا شکسته شد

هرچند ایران هزینه‌ بسیاری داده، مانند ققنوس از لابه‌لای آتش قوی‌تر بیرون آمده است؛ البته این جریان همچنان ادامه دارد و باید با عقل و تدبیر و محاسبات دقیق‌تری مسائل را بررسی کرد و دید.

به گزارش تابناک؛ صباح زنگنه، نماینده پیشین جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری اسلامی اظهار داشت: «جنگ‌هایی که اتفاق افتاد، آثار روشن‌تری به بار آورد. اولاً، در گذشته هیچ‌کس جرئت نمی‌کرد اصلاً اسم آمریکا را بیاورد، با آن درگیر شود یا پاسخی به آن بدهد، اما در اتفاقاتی که رخ داد، نشان داده شد که می‌توان با آمریکا هم مقابله کرد. البته خوب، نیاز دارد که از افراط کردن در درک موازنه‌ها پرهیز کرد. درباره آمریکا، بزرگ‌ترین و قوی‌ترین نیروهای نظامی در دنیا را دارند، اما این قوی‌تر بودن و این همه پخش شدن یک قدرت بزرگ، معلوم نیست همیشه بتواند توان آن را هم بالا ببرد و خدشه‌ناپذیر باشد.»

در ادامه بخشی از گفتگو صباح زنگنه را می‌خوانید.

خود ایران، به نظرم، گرچه هزینه‌های زیادی داده، اما مانند ققنوس از لابه‌لای آتش قوی‌تر بیرون آمده است. البته این جریان همچنان ادامه دارد و باید با عقل و تدبیر و محاسبات دقیق‌تری مسائل را بررسی و ملاحظه کرد.

جنگ‌هایی که اتفاق افتاد، آثار روشن‌تری به بار آورد. اولاً، در گذشته هیچ‌کس جرئت نمی‌کرد اصلاً اسم آمریکا را بیاورد، با آن درگیر شود یا پاسخی به آن بدهد، اما در اتفاقاتی که رخ داد، نشان داده شد که می‌توان با آمریکا هم مقابله کرد. البته خوب، نیاز دارد که از افراط کردن در درک موازنه‌ها پرهیز کرد. درباره آمریکا، بزرگ‌ترین و قوی‌ترین نیروهای نظامی در دنیا را دارند، اما این قوی‌تر بودن و این همه پخش شدن یک قدرت بزرگ، معلوم نیست همیشه بتواند توان آن را هم بالا ببرد و خدشه‌ناپذیر باشد.

مثل انسانی که آن‌قدر به استفاده از مواد غذایی تقویت‌کننده و چاق‌کننده پناه ببرد که حجمش عظیم‌تر و بزرگ‌تر بشود و همه از او بترسند، اما این حجم عظیم و این تغذیه بیش از حد، قلب او را ناتوان‌تر می‌کند، ذهن او را دچار تشتت و تفرقه می‌کند، هزینه‌های بیشتری برای او و درمان و معالجات مختلفی که نیاز دارد تحمیل می‌کند و برای همسایگان هم یک هشدار و هوشیاری به وجود می‌آورد که این قدرت بزرگ چه کارهایی انجام می‌دهد و تا چه حد این هزینه‌ها ارزش دارد.

این آثار پدید آمده و این کلام به معنی اصرار بر تقابل نظامی نیست، بلکه اصرار بر اعمال فکر و اندیشه و محاسبات همه‌جانبه ایران برای آینده است.

منبع: خبرآنلاین