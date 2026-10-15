دهن‌کجی زلنسکی به ترامپ

زلنسکی با رد درخواست ترامپ برای کناره‌گیری و برگزاری انتخابات در شرایط کنونی، تأکید کرد که قصد استعفا ندارد و ادامه فعالیت در این سمت را وظیفه و مسئولیت خود می‌داند.