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دهن‌کجی زلنسکی به ترامپ

زلنسکی با رد درخواست ترامپ برای کناره‌گیری و برگزاری انتخابات در شرایط کنونی، تأکید کرد که قصد استعفا ندارد و ادامه فعالیت در این سمت را وظیفه و مسئولیت خود می‌داند.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۴۸
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1490 بازدید
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۳
زلنسکی

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور اوکراین با انتقاد از توافق همتای آمریکایی برای خرید سوخت روسیه، گفت که آمریکا به او خیانت کرده است.

زلنسکی اعلام کرد؛ قصد کناره‌گیری از قدرت را ندارد و ادامه فعالیت در این سمت را مسئولیت خود می‌داند.

او همچنین برگزاری انتخابات در شرایط کنونی را رد کرد.

ترامپ اخیرا خواستار کناره‌گیری زلنسکی شده و گفته زمان آن فرا رسیده که اوکراین رئیس‌جمهور جدیدی داشته باشد.

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برچسب ها
زلنسکی ترامپ آمریکا اوکراین کناره گیری رئیس جمهور اوکراین خرید سوخت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
2
1
پاسخ
وقت کردید کمی فکر کنید . دهن کجی زلنسکی به ترامپ ؟! این کارهای زلنسکی فقط برای آنست که ترامپ جا بیاندازد که هرمز عامل گرانی سوخت نیست .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
.بدون شک "گرانی سوخت" تک‌علتی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
0
1
پاسخ
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