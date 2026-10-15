دهنکجی زلنسکی به ترامپ
زلنسکی با رد درخواست ترامپ برای کنارهگیری و برگزاری انتخابات در شرایط کنونی، تأکید کرد که قصد استعفا ندارد و ادامه فعالیت در این سمت را وظیفه و مسئولیت خود میداند.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۴۸| |
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به گزارش تابناک؛ رئیسجمهور اوکراین با انتقاد از توافق همتای آمریکایی برای خرید سوخت روسیه، گفت که آمریکا به او خیانت کرده است.
زلنسکی اعلام کرد؛ قصد کنارهگیری از قدرت را ندارد و ادامه فعالیت در این سمت را مسئولیت خود میداند.
او همچنین برگزاری انتخابات در شرایط کنونی را رد کرد.
ترامپ اخیرا خواستار کنارهگیری زلنسکی شده و گفته زمان آن فرا رسیده که اوکراین رئیسجمهور جدیدی داشته باشد.
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