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سرنوشت عجیب مقطع دوازدهم تحصیلی؛ بی‌محلی دانش‌آموزان و کلاسهای خلوت

درست سالی که باید نقطه اوج باشد، کلاس‌های دوازدهم در بسیاری از دبیرستانهای دولتی، خلوت‌تر از مقاطع دیگر شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۳۷
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1268 بازدید
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۶
هه

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، بخشی از دانش‌آموزان پایه دوازدهم با استدلالی ساده اما سنگین، حضور روزانه در مدرسه را وقت‌گیر و کم‌بازده می‌دانند و ترجیح می‌دهند ساعات خود را در خانه، کلاس‌های تخصصی کنکور یا آموزشگاه‌های خصوصی سپری کنند. این پدیده دیگر نه یک استثنا، بلکه روایتی از ناکارآمدی ساختاری مدارس و مخصوصا مدارس دولتی در برابر رقابت شدید کنکور است؛ روایتی که خانواده‌ها نیز با سکوت یا حتی استقبال، آن را تأیید می‌کنند.

آمارهای معنادار

آمار رتبه‌های برتر کنکور سال‌های اخیر، این ادعا را به‌روشنی مستند می‌کند. در کنکور ۱۴۰۴، از میان رتبه‌های نخست گروه‌های ریاضی، تجربی و انسانی، هیچ نامی از دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی به چشم نمی‌خورد. سهم غالب به مدارس سمپاد (تیزهوشان)، نمونه‌دولتی و غیردولتی تعلق گرفت. در کنکور ۱۴۰۵ نیز همین الگو تکرار شد: از ۳۰ رتبه برتر سه گروه اصلی، سهم مدارس دولتی عادی صفر یا نزدیک به صفر بود و بیش از ۶۰ درصد رتبه‌ها از سمپاد بودند. این غیبت مداوم، نه تصادف، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق میان کیفیت آموزش عمومی و نیازهای واقعی آزمون سراسری است.

جا ماندن از کنکور

ساعت‌های طولانی حضور در مدرسه—معمولاً شش تا هشت ساعت روزانه به‌علاوه رفت‌وآمد—زمان مطالعه خالص را به سه تا پنج ساعت محدود می‌کند. در حالی که دانش‌آموز کنکوری به حداقل هفت ساعت مطالعه متمرکز نیاز دارد. بسیاری از کلاس‌ها نیز تنها مباحث پایه دوازدهم را پوشش می‌دهند و از مرور پایه‌های دهم و یازدهم یا مهارت تست‌زنی غافل می‌مانند. نتیجه، فرار تدریجی از نیمکت‌های دولتی به سوی آموزشگاه‌هایی است که برنامه فشرده و هدفمند ارائه می‌دهند.

استدلالهای دانش‌آموزان

 سارا، دوازدهمی تجربی از منطقه‌ای در غرب تهران، می‌گوید: «هر روز شش ساعت در مدرسه می‌نشستم و فقط مباحثی را می‌شنیدم که قبلاً در آموزشگاه خوانده بودم. خستگی راه و کلاس‌های کم‌بازده، شب‌ها تمرکز مطالعه را از بین می‌برد. حالا صبح‌ها در خانه مرور می‌کنم و عصرها کلاس کنکور می‌روم. خانواده‌ام هم موافق‌اند، چون نتیجه مهم‌تر از حضور فیزیکی است.»

امیر، دانش‌آموز ریاضی از کرج، تجربه مشابهی دارد: «مدرسه ما دبیران خوبی داشت، اما برنامه کلی‌اش برای کنکور تنظیم نشده بود. وقتی دیدم رتبه‌های برتر همگی از سمپاد یا خصوصی هستند، تصمیم گرفتم وقت را هدر ندهم. الان می‌خواهم فقط برای امتحانات نهایی حاضر شوم و بقیه روز را به تست و جمع‌بندی اختصاص داده‌ام.» نازنین، از رشته انسانی از جنوب تهران، نیز تأکید می‌کند: «کلاس‌های مدرسه بیشتر تشریحی بود و برای تست‌زنی کنکور کافی نبود. خانواده‌ام ابتدا نگران بودند، اما وقتی دیدند معدل و تراز آزمایشی‌ام بالا رفته، دیگر مخالفتی نکردند.» او می‌گوید حس می‌کنم وقتم در دبیرستان هدر می‌رود.

البف

چالش خانواده‌ها و مدیران مدارس

این استقبال خانواده‌ها، ریشه در یک واقعیت دارد. آن‌ها دریافته‌اند که مدیریت بسیاری از مدارس دولتی—به‌ویژه در سال حساس کنکور—نتوانسته فضای آموزشی رقابتی و کارآمد ایجاد کند. قوانین رسمی، تحصیل غیرحضوری کامل را محدود به شرایط خاص (مانند مدارس بزرگسالان یا وضعیت‌های استثنایی) می‌داند و غیبت غیرموجه می‌تواند بر نمره مستمر تأثیر بگذارد. با این حال، در عمل، بسیاری از مدیران با غیبت‌های هدفمند دچار چالش هستند و بعضی‌ها نیز مدارا می‌کنند و یا دانش‌آموزان با هماهنگی، تنها در امتحانات حاضر می‌شوند.

در این میان مدیران هستند که با تماس با خانواده‌ها از احتمال اخراج دانش آموزشان صحبت می‌کنند و اصرار دارند تا دانش آموز در مدرسه حاضر شود.

ترجیح مطالعه شخصی

پدیده حاضر، پیش از آن‌که صرفاً انتخاب فردی دانش‌آموز باشد، احتمالا آینه‌ای از مدیریت و شرایط حاکم بر مدارس دولتی است. تا زمانی که این مدارس نتوانند برنامه‌ای منعطف، کیفی و هم‌راستا با نیازهای دانش‌آموز ارائه دهند، صف دانش‌آموزان در آموزشگاه‌های خصوصی طولانی‌تر خواهد شد و حتی بسیاری مطالعه در خانه را به مدرسه ترجیح خواهند داد. البته نباید تأثیر تبلیغات مؤسسات کنکوری و جوسازی‌های آن‌ها را نیز در این ماجرا نادیده گرفت.

به نظر می‌رسد شاید کاهش مدت زمان دوره دوازدهم در رشته‌های متعدد، راهکاری موقت برای عبور از شرایط فعلی باشد تا برای آینده تصمیم اساسی تری گرفت. هرچند هر تدبیری، نیاز به بررسی تخصصی دارد.

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مدارس دولتی کنکوریها دانش آموزان کنکور موسسات کنکور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
1
5
پاسخ
این استدلالها غلطه


یعنی بشین تست یاد بگیر

همین شده که دانشگاه پر شده از بی سواد




سمپاد خوب باهوشه هیچ
میریم غیر دولتی و غیر انتفاعی فرقش اینه این مدارس از اواخر فروردین همین امسال باز بودددددددددددددددددد
مدارس دولتی بسته و مجازی
اینها همه باز و معلمها بودند
حالا فرق فهمیدید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
اصغر ، خودت فهمیدی چی نوشتی ؟ میشه به کار خودت برسی و به این موضع ها ورود نکنی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
3
5
پاسخ
تابناک ، قرار نیست همه در رتبه های برتر کنکور باشن .‌
اصلا این چه دیدگاهی است که همه باید برن دانشگاه.
والا بلا این کشور به سیمبان برق ، به گازبان شرکت گاز ، به آب بان شرکت آب ، به کارگر کارواش ، به مکانیک ماشین ، به نصاب لوستر و پرده و هزااااار کار دیگر که نیازی به لیسانس نداره نیاز داره . نیازی نیست واقعا همه برن دانشگاه .
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
0
1
پاسخ
اشتباه میکنید ،دختر من سمپاد می‌ره اونجا هم دوازدهم عملا تعطیل شده نهایتا یکی دو روز تو هفته میرن این برای دولتی ها نیست ،نمیشه با این رقابت سالی که کنکور داری اینقدر برای درس های مدرسه وقت بذاری
پروفسور م.
|
Germany
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
0
2
پاسخ
سیستم اموزشی ایران کلا غلط هست، و آنهایی هم که دست چین میشوند برای تحصیل در دانشگاههای خوب غالبا حین تحصیل و برخی بعد تحصیل از ایران میروند و ایران عزیز از انها بی نصیب مبماند. تربیت نیروی ماهر برای کانادا و اروپا و استرالیا و کشورهای همسایه هست. انها مفتی صاحب انها میشوند، حال شما دنبال این هستی که انها از مدارس دولتی وارد دانشگاه نشده اند یا رتبه های برتر را ندارند؟ بزرگترین اشتباه استمرار کنکور هست، بسیاری از نخبه ها مهارت تست زنی ندارند و در کنکور مثل ادم شل و فشل میشوند و سرنوشتشان و سرنوشت کشور با این مسخره بازی کنکور به خطر میافتد. مسخره تر انتخاب رشته بر اساس این نمرات کنکور هست نه علاقه به رشته تحصیلی و استعداد ذاتی برای ان. برگذاری امتحانات نهایی قوی و در نظر گرفتن نمرات در طول دبیرستان و تشکیل پرونده استعداد و لیاقت و توانایی ها جایگزین کنکور میتواند باشد. روز کنکور یک نصف روز استرس زا است سالها استرس برای این روز. اما امتیاز دهی در طی شش سال اخر تحصیل و رتبه بندی و استعداد سنجی و غربالگری بهترین گزینه در برابر کنکور هست. انهایی هم که در این غربالگری نتوانند وارد دانشگاه شوند باید فرصت دوباره برای ورود به دانشگاه و نیز جایگزین ان را بیابند. مدارس فنی و حرفه ای، دانشگاه های مخصوص برای انها، ... در نهایت صنعت و اقتصاد و کشاورزی نیاز به نیروهای ماهر هم دارند. متاسفانه ارزش در جامعه شده القاب و عناوینی مثل دکتر، مهندس، لیسانس، فوق لیسانس ولی یک نیروی ماهر بودن ارزش محصوب نمیشود. کاش از اساتید مربوطهه در این زمینه ها طرح خواهی میشد و کلا نظام اموزش و پرورشی جدیدی بنیان گذاری میگردید
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
آموزش و پرورش ایران و آموزش عالی ایران را باید کامل کوبید و خاک برداری کرد و دوباره از نو ساخت. وقتی رتبه 142000تجربی در کنکور 1404 با سهمیه در رشته پزشکی قبول شده آیا دیگر انگیزه ای برای دیگران برای درس خواندن می ماند؟
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