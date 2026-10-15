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شب پرهیجان قهرمانان اروپا با ۴۶ گل!

ده دیدار لیگ قهرمانان اروپا با نتایج پرگل و چند شگفتی همراه شد و لیگ قهرمانان اروپا شبی پرهیجان و پرگل را پشت سر گذاشت.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۳۶
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لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش تابناک؛ شبی پرفراز و نشیب در لیگ قهرمانان اروپا رقم خورد؛ شکست منچسترسیتی مقابل پاری‌سن‌ژرمن، غافلگیری دورتموند برابر بودوگلیمت و پیروزی تماشایی رئال مادرید و لیورپول.

بنا بر این گزارش؛ ده دیدار لیگ قهرمانان اروپا با نتایج پرگل و چند شگفتی همراه شد. بر اساس تصاویر نتایج ارسالی، استون‌ویلا، بودوگلیمت، شاختار دونتسک، رئال بتیس، اشتوتگارت، پاری‌سن‌ژرمن، رئال مادرید، فاینورد و لیورپول به پیروزی رسیدند و پورتو نیز مقابل بتیس شکست خورد.

استون‌ویلا ۶ – فنرباغچه صفر؛ جشنواره گل انگلیسی‌ها

بودوگلیمت ۱ – دورتموند صفر؛ شگفتی در نروژ

شاختار ۳ – آاک آتن ۱؛ پیروزی نارنجی‌پوشان

رئال بتیس ۳ – پورتو ۲؛ بازگشت تماشایی اسپانیایی‌ها

اسلوان براتیسلاوا صفر – اشتوتگارت ۳؛ برد قاطع آلمانی‌ها

منچسترسیتی ۲ – پاری‌سن‌ژرمن ۴؛ شکست سنگین گواردیولا

رم ۳ – رئال مادرید ۴؛ پیروزی دقیقه نودی مادریدی‌ها

فاینورد ۳ – کومو ۲؛ پیروزی دشوار هلندی‌ها

لاسک ۳ – لیورپول ۶؛ جشنواره گل شاگردان اسلات

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گفتنی است؛ در مجموع، ۴۶ گل در ۹ مسابقه به ثمر رسید. لیورپول با ۶ گل و استون‌ویلا با پیروزی ۶ بر صفر، بهترین عملکرد هجومی این دیدارها را ثبت کردند.

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برچسب ها
لیگ قهرمانان اروپا منچسترسیتی پاری سن ژرمن شکست دورتموند پیروزی رئال مادرید فوتبال
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