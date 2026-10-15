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ورود موج جدید بارش‌ها / برف پاییزی در راه است

یک کارشناس هواشناسی، از ورود موج جدید بارش‌ها از پنجشنبه به کشور خبر داد و گفت: در روزهای آینده بارش‌های قابل توجهی در نیمه غربی کشور رخ می‌دهد و احتمال بارش برف در ارتفاعات زاگرس وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۲۸
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برف پاییزی

به گزارش تابناک، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، از تداوم بارش‌های رگباری و رعدوبرق در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: از غروب روز پنجشنبه (۲۳ مهر) موج جدید بارش‌ها از سمت شمال غرب کشور وارد می‌شود.

وی با اشاره به تشدید بارش‌ها در شمال غرب کشور گفت: به نظر می‌رسد روز جمعه آسمان استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به‌طور جدی ابری و بارانی شود و احتمال صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای این دو استان در روز جمعه وجود دارد.

وی تصریح کرد: برای روزهای ابتدایی هفته آینده و حتی هفته پس از آن نیز باید منتظر بارش‌های مؤثر و قابل توجه در نیمه غربی کشور باشیم.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و شمال خوزستان از جمله مناطق مستعد و پربارش در این دوره خواهند بود.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: هم‌زمان با فعالیت سامانه‌های بارشی، کاهش دما نیز در مناطق تحت تأثیر رخ خواهد داد؛ بنابراین، بارش برف برای نخستین بار در پاییز سال‌جاری در ارتفاعات مرکزی زاگرس طی این بازه زمانی دور از انتظار نیست.

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هواشناسی موج بارش سامانه بارشی بارندگی کاهش دما بارش باران برف برف پاییزی
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