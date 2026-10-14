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کلاهبرداری میلیاردی با شهاب‌سنگ‌های تقلبی!

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با ترفند فروش سنگ‌های زینتی و شهاب‌سنگ‌های تقلبی، مرتکب کلاهبرداری به ارزش ۲۵ میلیارد ریال شده بود.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۲۵
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دستگیری

به گزارش تابناک، سرهنگ علی اسدالهی، بعدازظهر چهارشنبه در تشریح جزئیات این پرونده به رسانه‌ها اظهار داشت: در پی ارجاع شکایتی با موضوع کلاهبرداری از طریق فروش سنگ‌های زینتی و شهاب‌سنگ‌های تقلبی، رسیدگی تخصصی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

شناسایی متهم با تحقیقات تخصصی پلیس

فرمانده انتظامی الیگودرز افزود: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند هویت فرد موردنظر را شناسایی کنند.

اسدالهی ادامه داد: پس از هماهنگی با مراجع قضائی، مأموران در عملیاتی ضربتی به مخفیگاه متهم مراجعه کرده و وی را دستگیر کردند.

کشف سنگ‌های زینتی و شهاب‌سنگ‌های تقلبی

وی با اشاره به بازرسی از مخفیگاه متهم تصریح کرد: در جریان این بازرسی، چندین قطعه سنگ زینتی و شهاب‌سنگ تقلبی که به‌صورت ماهرانه ساخته شده بودند، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز ارزش کلاهبرداری صورت‌گرفته در این پرونده را ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متهم پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات لازم، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

هشدار پلیس درباره خرید اشیای زینتی و عتیقه

اسدالهی در پایان با هشدار نسبت به شیوه‌های فریبکارانه افراد سودجو خاطرنشان کرد: برخی افراد با وعده‌های دروغین و تبلیغات وسوسه‌انگیز، درصدد کسب منافع نامشروع هستند و شهروندان باید در معاملات خود هوشیاری لازم را داشته باشند.

وی از مردم خواست از خرید اشیای زینتی، قدیمی و عتیقه از افراد ناشناس خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

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برچسب ها
لرستان الیگودرز کلاهبرداری شهاب سنگ سنگ زینتی
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