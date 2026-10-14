به گزارش تابناک، ام‌اس‌نَو به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رئیس اف‌بی‌آی کش پاتل برای انجام مذاکرات وارد روسیه شده است.

رسانه آمریکایی افزود که این احتمالاً یک سفر دو روزه خواهد بود و پاتل به مسکو و سن‌پترزبورگ سفر خواهد کرد.

با توجه به این که سازمان اف‌بی‌آی بر اجرای قانون در داخل آمریکا تمرکز دارد، این یک سفر غیرمعمول محسوب می‌شود و اولین سفر رئیس اف‌بی‌آی به روسیه از سال ۲۰۱۳ است.

این سفر در حالی انجام شده که پیش از این رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ با همتای روسی ولادیمیر پوتین گفت‌وگو نموده و از یک توافق در حوزه انرژی خبر داد.

ترامپ در ادامه به‌شدت از رئیس‌جمهور اوکراین ولودومیر زلنسکی انتقاد کرده و خواستار تغییر رهبری این کشور شد.

منبع: فارس