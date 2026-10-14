کرباسچی: باید عقلا جمع شوند این وضعیت را پایان دهیم

به گزارش تابناک، غلامحسین کرباسچی در شبکه خبر گفت: در این تهاجم وحشیانه تحمیل شده بر کشور سوای نگرانی نسبت به تمامیت ارضی کشور، نگرانی نسبت به زندگی عمومی مردم داریم. قسمت عمده و کلان تحمیلی این جنگ تشنجی است که در خاطر این ۹۰ میلیون ایرانی مانده.

وی افزد: این بلاتکلیفی و سرگردانی خیلی به مردم آسیب رسانده و قابل اندازه گیری نیست. باید دعا کنیم و تا جایی که عقلمان می‌رسد باید بتوانیم این وضعیت را پایان دهیم.

مجری صداوسیما: آقای کرباسچی شما می‌گویید ما جام زهر را بنوشیم و توافق کنیم؟

کرباسچی: ما اصلا نمی‌دانیم انتهای این قضیه درگیری و جنگ تا کجاست. باید یک ارزیابی غیر احساسی از وضعیت داشته باشیم. ما با قدرت و دیپلماسی آمریکا نمی‌توانیم طرف بشویم.

وی تأکید کرد: ما باید آژانس را قانع می‌کردیم که دنبال ساخت بمب اتمی نیستیم!