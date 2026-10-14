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قالیباف: به وزیر خزانه‌داری آمریکا نوبل فیزیک بدهید!

رئیس تیم مذاکره کننده ایران پیشنهاد داد به وزیر خزانه‌داری آمریکا نوبل فیزیک بدهید چرا که او با پیش‌بینی‌‌هایش توانسته بی‌معنی بودن مفهوم زمان را ثابت کند!
کد خبر: ۱۳۹۸۸۱۶
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نشست قالیباف

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به تهدیدها و لفاظی‌های اسکات بسنت و تعیین ضرب‌الاجل‌های متعدد و بی‌نتیجه توسط او در پستی نوشت:
تمام ضرب‌الاجل‌هایی که آنها برای فروپاشی اقتصادی ایران در دو هفته، انفجار چاه‌های نفت ایران طی سه روز، فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی در نتیجه عملیات انزوای اقتصادی ایران تعیین کرده بود گذشت و خبری نشد.

وزیر خزانه‌‌داری آمریکا برای اثبات بی‌معنی بودن مفهوم زمان شایسته دریافت نوبل فیزیک نیست؟

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محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اسکات بسنت خزانه داری آمریکا ایران آمریکا فشار اقتصادی
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