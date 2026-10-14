به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به تهدیدها و لفاظی‌های اسکات بسنت و تعیین ضرب‌الاجل‌های متعدد و بی‌نتیجه توسط او در پستی نوشت:

تمام ضرب‌الاجل‌هایی که آنها برای فروپاشی اقتصادی ایران در دو هفته، انفجار چاه‌های نفت ایران طی سه روز، فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی در نتیجه عملیات انزوای اقتصادی ایران تعیین کرده بود گذشت و خبری نشد.

وزیر خزانه‌‌داری آمریکا برای اثبات بی‌معنی بودن مفهوم زمان شایسته دریافت نوبل فیزیک نیست؟