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نفتالی بنت: اسرائیل فرو خواهد ریخت

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به قوی‌تر شدن جنبش حماس در غزه، گفت: اسرائیل فرو خواهد ریخت!
کد خبر: ۱۳۹۸۸۱۳
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نفتالی بنت

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه تایمز اسرائیل، نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه طی سخنرانی در دانشگاه رایشمن این رژیم عنوان کرد: هیچکسی در جهان آنچه را که ما در ۷ اکتبر از سر گذراندیم، تجربه نکرده است. حماس در غزه در حال قوی‌تر شدن است. در حال حاضر ۲۷ هزار نیروی حماس وجود دارد و ارتش اسرائیل فریاد می‌زند من به سربازان بیشتری نیاز دارم!

بنا بر این گزارش، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی در ادامه تاکید کرد: ما به سربازان بیشتری نیاز داریم. ارتش اسرائیل ۲۰ هزار سرباز رزمی کم دارد. ما در حال خودکشی هستیم و کابینه بعدی پس از انتخابات آخرین فرصت برای نجات اسرائیل است. یا اکنون یا هیچ وقت دیگر!

بنت با انتقاد از کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: ما فرو خواهیم ریخت! اگر این کابینه وحشتناک را جایگزین نکنیم، آنچه در ۷ اکتبر اتفاق افتاد، بارها و بارها تکرار خواهد شد. کابینه فعلی که در حال خروج است، خطری آشکار، فوری و ملموس برای جان اسرائیلی‌ها محسوب می‌شود.

نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی ادعا کرد: ما به جای قطر، به مصر تکیه خواهیم کرد که آن هم به دلایل خاص خود از حماس متنفر است. رئیس‌جمهور مصر در خلع سلاح حماس ذینفع است.

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اسرائیل نفتالی بنت نتانیاهو غزه حماس انتخابات اختلافات داخلی
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