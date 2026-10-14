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دستگیری قاتل مسلح فراری پس از ۱۵ سال

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از دستگیری قاتل مسلح متواری که از سال ۱۳۸۹ به اتهام قتل در شهرستان کهنوج تحت تعقیب بود، پس از ۱۵ سال زندگی پنهانی با هویت‌های جعلی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۰۸
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قاتل فراری

به گزارش تابناک، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، بعد از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره قتل مسلحانه در سال ۱۳۸۹ در شهرستان کهنوج با انگیزه اختلاف حساب، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تخصصی و پیگیری‌های مستمر، سرانجام موفق شدند مخفیگاه و هویت واقعی این قاتل فراری را که طی این سال‌ها در مناطق جنوبی استان با هویت‌های جعلی تردد و زندگی می‌کرد، شناسایی کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در نهایت با اشراف اطلاعاتی متهم در یک عملیات غافلگیرانه هنگام تردد در ایست و بازرسی شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به اعتراف صریح متهم به قتل مسلحانه در بازجویی‌های تخصصی، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

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کرمان کهنوج قاتل فراری قاتل مسلح دستگیری
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