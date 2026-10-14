محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق امروز ضمن دیدار با یکدیگر در ریاض، درباره تحولات منطقه‌ای و هماهنگی برای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفت‌وگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، نخست‌وزیر عراق که هم‌اکنون در ریاض به سر می‌برد، در این دیدار تأکید کرد بغداد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای اقداماتی که امنیت عربستان را تهدید می‌کند، استفاده شود.

بنا بر این گزارش، الزیدی حمله به فرودگاه ریاض و اهداف غیرنظامی را محکوم و تأکید کرد عراق اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه عربستان و دیگر کشورهای منطقه استفاده شود.

علی الزیدی امروز چهارشنبه برای دیدار با مقامات سعودی از جمله محمد بن سلمان ولی عهد عربستان به ریاض سفر کرد و پس از آن قرار است راهی کویت شود.