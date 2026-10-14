En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

آتش زدن تأسیسات سری استارلینک در بلغارستان

یک نماینده پارلمان بلغارستان از اقدام خرابکارانه دو فرد ناشناس در تخریب و به آتش کشیدن تجهیزات ماهواره‌ای مرتبط با جنگ اوکراین در نزدیکی صوفیه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۹۹
| |
1367 بازدید
آتش سوزی

به گزارش تابناک، نماینده پارلمان بلغارستان گفت: افراد نقاب‌دار ۱۱ آنتن از مجموع ۱۷ آنتن استارلینک را در یک تأسیسات سری در نزدیکی صوفیه به آتش کشیدند. این آنتن‌های ماهواره‌ای از خطوط ارتباطی مورد استفاده در جبهه‌های جنگ اوکراین پشتیبانی می‌کردند.

این آنتن‌های ماهواره‌ای از خطوط ارتباطی مورد استفاده در جبهه‌های جنگ اوکراین پشتیبانی می‌کردند.

نهادهای امنیتی بلغارستان تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند و سطح حفاظتی مراکز مشابه را افزایش دادند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بلغارستان استارلینک آتش سوزی جنگ اوکراین آنتن ماهواره ای
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
هتل آزادی
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دسترسی روس‌ها به استارلینک قطع شد
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۰ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۳ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۶۷ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۵۲ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
آقای رئیس اماکن، "پیاده‌" هم زیاده؟!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۰ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005rtH
tabnak.ir/005rtH