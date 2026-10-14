آتش زدن تأسیسات سری استارلینک در بلغارستان

یک نماینده پارلمان بلغارستان از اقدام خرابکارانه دو فرد ناشناس در تخریب و به آتش کشیدن تجهیزات ماهواره‌ای مرتبط با جنگ اوکراین در نزدیکی صوفیه خبر داد.

به گزارش تابناک، نماینده پارلمان بلغارستان گفت: افراد نقاب‌دار ۱۱ آنتن از مجموع ۱۷ آنتن استارلینک را در یک تأسیسات سری در نزدیکی صوفیه به آتش کشیدند. این آنتن‌های ماهواره‌ای از خطوط ارتباطی مورد استفاده در جبهه‌های جنگ اوکراین پشتیبانی می‌کردند.

این آنتن‌های ماهواره‌ای از خطوط ارتباطی مورد استفاده در جبهه‌های جنگ اوکراین پشتیبانی می‌کردند.

نهادهای امنیتی بلغارستان تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند و سطح حفاظتی مراکز مشابه را افزایش دادند.