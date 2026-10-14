عکس روز ناسا از مریخ و کندوی عسل زیر شفق قطبی

تصویر برگزیده امروز ناسا، قابی خیره‌کننده از درخشش مریخ و خوشه کندوی عسل را در آسمان زمین، آن هم در حالی که شفق قطبی رخ‌نمایی می‌کند، نشان می‌دهد.

به گزارش تابناک، عجب تصادف کیهانی زیبایی! در تصویر امروز ناسا، مریخ به خوشه کندوی عسل (M۴۴ یا Praesepe یا آخور) در زیر یک پرده شفق قطبی و بالای افقی از درختان کوچک در نزدیکی منطقه Lansjärv واقع در سوئد پیوسته است.

خوشه کندوی عسل یک خوشه ستاره‌ای باز در صورت فلکی خرچنگ است. این خوشه در فهرست‌های اخترشناسی جدید با شناسه‌های «مسیه ۴۴» و «ان‌جی‌سی ۲۶۳۲» ثبت شده است.

خوشه کندوی عسل یکی از نزدیک‌ترین خوشه‌های باز به زمین است و در آسمانی تاریک با چشم غیرمسلح به صورت لکه‌ای کوچک و مه‌آلود دیده می‌شود. این خوشه حدود ۶۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و نزدیک به هزار ستاره را دربر می‌گیرد که بر اثر گرانش به گونه‌ای سست به یکدیگر پیوسته‌اند و سن آن حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون سال برآورد شده است.

فورانی از خورشید در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ به زمین رسید و باعث اختلالات شدیدی در میدان مغناطیسی زمین شد.

ذرات پرانرژی حاصل از فوران خورشیدی با مولکول‌های جو زمین برخورد کرده و آنها را انرژی می‌دهند که این انرژی اضافی را به صورت شفق قطبی رنگارنگ که در اینجا ثبت شده است، آزاد می‌کنند.

شفق‌های قطبی به شکل سنتی توسط مردم بومی این منطقه از سوئد و سایر مناطق قطب شمال مورد احترام هستند.

در این تصویر به شکل تصادفی، مریخ در آن زمان در آسمان، نزدیک‌ترین فاصله را به مرکز خوشه کندوی عسل دارد. اگرچه نام این خوشه ستاره‌ای را کندوی عسل گذاشته‌اند، اما به این معنی نیست که زنبور‌ها واقعا به فضا رفته‌اند. خوشه کندوی عسل در واقع گروهی از ستاره‌های جوان است و دوره‌های چرخش آنها به بشر کمک کرده است تا در مورد چگونگی کاهش سرعت چرخش ستارگان با گذشت زمان و از دست دادن جرم از طریق باد‌های ستاره‌ای خود، اطلاعات کسب کند.

منبع: ایسنا