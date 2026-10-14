به گزارش تابناک به نقل از پراوادا، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که معتقد است چرخش اخیر دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا در قبال روسیه ناشی از فشارهای شدید سیاسی داخلی است.

به گزارش خبرگزاری آلمان (dpa)، بوریس پیستوریوس در سخنرانی خود در کنفرانس کارفرمایان در برلین اظهار داشت که با توجه به فاصله اندک تا انتخابات میان‌دوره‌ ای آمریکا، ترامپ در وضعیتی قرار گرفته که در تنگنای شدید واقع شده است.

پیستوریوس، سپس اضافه کرد: تاریخ نشان می‌ دهد هرگاه سران در داخل کشور تحت فشار باشند، برای برون‌ رفت از وضعیت، به سیاست خارجی روی می‌آورند. توافق گازوییل با روسیه نشان می‌ دهد که ترامپ به بن‌بست رسیده است.

وزیر دفاع آلمان افزود که به اعتقاد وی، این اقدام ترامپ نتیجه معکوس خواهد داد.

اظهارات پیستوریوس پس از آن بیان شد که ترامپ در ۹ اکتبر اعلام کرد، پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین، بر سر تأمین صدها هزار تن سوخت دیزل از این کشور به توافق رسیده است.

منبع: مهر