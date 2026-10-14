زمان امضای اولین قرارداد گازوئیل روسیه با آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ریانووستی، «کریل دمیتریف» نماینده ویژه رئیس‌ جمهور روسیه در امور همکاری‌ های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با کشورهای خارجی و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در سخنانی از امضای قراردادهای سوخت دیزل با آمریکا طی روزهای آینده خبر داد.

نماینده ویژه رئیس‌ جمهور روسیه در امور همکاری‌ های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با کشورهای خارجی در این خصوص ادامه داد: انتظار دارد نخستین قراردادهای مربوط به سوخت دیزل با آمریکا طی روزهای آینده امضا شوند.

رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در ادامه اضافه کرد: ما با طرف آمریکایی فعالانه در ارتباط هستیم و امور با شتابی زیاد پیش می‌رود.