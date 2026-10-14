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رئیس رژیم اسرائیل به جمهوری آذربایجان رفت

رئیس رژیم صهیونیستی به منظور شرکت در «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» و دیدار با الهام علی‌اف، وارد جمهوری آذربایجان شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۸۸
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هرتزوگ

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه برای سفری سیاسی وارد پایتخت جمهوری آذربایجان شده است.

رئیس رژیم صهیونیستی، جمهوری آذربایجان را شریکی مهم برای این رژیم در منطقه توصیف کرد و گفت: در جریان این سفر با الهام علی‌اف رئیس‌ جمهور این کشور دیدار خواهم کرد.

هرتزوگ همچنین قرار است در نشست «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» (CICA) شرکت کند؛ نشستی بین‌المللی با محور همکاری و تقویت روابط میان کشورهای آسیایی که شماری از سران کشورهای این قاره نیز در آن حضور دارند.

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اسرائیل هرتزوگ رئیس اسرائیل جمهوری آذربایجان باکو الهام علی اف
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