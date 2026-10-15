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اکستنشن مژه چه عوارضی برای چشم دارد؟

پژوهشی جدید استفاده مداوم از اکستنشن مژه را با افزایش مایت‌های دمودکس، تحریک چشم و اختلال در غدد پلک مرتبط دانسته است.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۸۲
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چشم

به گزارش تابناک؛ اکستنشن مژه به یکی از روش‌های رایج زیبایی تبدیل شده است، اما استفاده مداوم از آن ممکن است برای سلامت چشم و پلک بی‌هزینه نباشد. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد استفاده منظم از اکستنشن مژه با افزایش تحریک و ناراحتی چشم، اختلال در غدد پلک و تعداد بیشتر نوعی مایت پوستی مرتبط است.

محققان برای بررسی اثر اکستنشن مژه، زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله‌ای را که به‌طور منظم از آن استفاده می‌کردند با زنانی که اکستنشن نداشتند مقایسه کردند. وضعیت سطح چشم، پلک‌ها، لایه اشکی و غدد «میبومین» آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

یکی از یافته‌های قابل توجه، افزایش «دمودکس» در افرادی بود که مرتب اکستنشن مژه داشتند. دمودکس نوعی مایت بسیار کوچک است که می‌تواند به‌طور طبیعی روی پوست و اطراف فولیکول‌های مو زندگی کند و وجود تعداد کمی از آن الزاماً بیماری محسوب نمی‌شود.

اما افزایش بیش از حد این مایت‌ها می‌تواند با التهاب لبه پلک، خارش، قرمزی و سایر ناراحتی‌های چشمی همراه باشد.

پژوهشگران احتمال می‌دهند اکستنشن مژه تمیز کردن کامل لبه پلک و ریشه مژه‌ها را دشوارتر کند و محیط مناسب‌تری برای تجمع چربی، مواد آرایشی و افزایش مایت‌ها فراهم شود.

اکستنشن مژه و خشکی چشم چه ارتباطی دارند؟

مشکل دیگری که پژوهشگران مشاهده کردند، اختلال بیشتر در عملکرد غدد میبومین بود. این غدد بسیار کوچک در لبه پلک، ماده‌ای چرب ترشح می‌کنند که روی سطح اشک قرار می‌گیرد و مانع تبخیر سریع آن می‌شود.

وقتی دهانه این غدد مسدود شود یا عملکرد آنها کاهش یابد، اشک سریع‌تر تبخیر می‌شود و احتمال خشکی، سوزش و احساس وجود جسم خارجی در چشم افزایش پیدا می‌کند.

در استفاده‌کنندگان اکستنشن مژه همچنین نشانه‌های بیشتری از تحریک سطح چشم و بی‌ثباتی لایه اشکی مشاهده شد.

آیا باید اکستنشن مژه را کنار گذاشت؟

این یافته‌ها به معنای آن نیست که هر فردی که اکستنشن مژه انجام می‌دهد حتماً دچار بیماری چشمی خواهد شد. این مطالعه ارتباط میان استفاده منظم از اکستنشن و برخی مشکلات چشم و پلک را نشان داده و برای تعیین دقیق رابطه علت و معلولی به تحقیقات بیشتری نیاز است.

با این حال، رعایت بهداشت پلک و مژه اهمیت زیادی دارد. باقی ماندن طولانی‌مدت اکستنشن، تمیز نکردن مناسب اطراف مژه و استفاده از محصولات نامناسب می‌تواند احتمال بروز مشکل را افزایش دهد.

اگر پس از اکستنشن مژه علائمی مانند قرمزی مداوم، خارش، سوزش، ترشح، احساس جسم خارجی یا خشکی شدید چشم ایجاد شود، بهتر است به جای نادیده گرفتن علائم، چشم توسط متخصص بررسی شود.

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اکستنشن مژه خشکی چشم چشم
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