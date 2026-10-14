یمن به سهامداران آرامکو هشدار داد

نیروهای مسلح یمن در ادامه سیاست «تنش در برابر تنش» در قبال حکومت سعودی، به سهامداران شرکت آرامکو هشدار دادند پیش از آنکه دیر شود، سرمایه‌های خود را از این شرکت خارج کنند.

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری یمنی سبأ به نقل از منبعی بلندپایه در نیرو‌های مسلح این کشور خبر داد که یمن به سهامداران شرکت سعودی آرامکو توصیه می‌کند زودتر از شر سهام این شرکت خلاص شوند تا در روز‌های آینده متحمل خسارت‌های بیشتر نشوند.

در همین ارتباط، خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که در پی حمله موشکی شب گذشته به مقر اصلی شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو) در شهر الظهران بخشی از وظایف این شرکت به دفاتر آرامکو در نقاط مختلف جهان منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، دفتر مرکزی آرامکو در الظهران در حمله روز سه‌شنبه به‌شدت آسیب دیده و آتش‌سوزی به چندین طبقه از این ساختمان گسترش یافته است.

طبق گزارش رویترز، یک فروند موشک بالستیک به مجتمع مقر اصلی آرامکو در الظهران اصابت کرده و سه طبقه فوقانی یکی از برج‌های اداری این مجتمع دچار آسیب شده است.

مجتمع الظهران تنها یک برج اداری نیست، بلکه مرکز عملیات اصلی شرکت آرامکو محسوب می‌شود؛ قلب تپنده‌ای که بر شبکه گسترده‌ای از سکو‌های نفتی خشکی و فراساحلی، خطوط لوله سراسری، پالایشگاه‌ها و پایانه‌های صادراتی نفت نظارت می‌کند.

نیرو‌های مسلح یمن شب گذشته در واکنش به تجاوز سعودی به شرکت نفت صنعاء، فرودگاه ملک خالد و تاسیسات متعلق به آرامکو در ریاض و الظهران را هدف گرفتند.

منبع: فارس