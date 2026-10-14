انفجار در کارخانه «فب ۲۸» شرکت اینتل در کریات گات در جنوب سرزمین‌های اشغالی، سه کارگر را مصدوم کرد و نگرانی از نشت مواد خطرناک را برانگیخت.

به گزارش تابناک؛ بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اسرائیلی، امروز چهارشنبه وقوع انفجاری در کارخانه شرکت «اینتل» در شهرک صنعتی «رابین» در شهر «کریات گات» در جنوب سرزمین‌های اشغالی، منجر به مصدومیت سه کارگر شد که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

پلیس رژیم صهیونیستی علت اولیه انفجار را انفجار یک سیلندر گاز اعلام کرده و در عین حال، احتمال نشت مواد خطرناک را نیز در دست بررسی قرار داده است.

بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی و نجات اسرائیل، پس از انفجار، آتش‌سوزی در کارخانه رخ داده و ستون‌هایی از دود غلیظ سیاه از محل حادثه بلند شده است.

تیم‌های امدادی در حال جست‌و‌جو برای یافتن منبع نشت مواد شیمیایی و مهار آتش هستند.

وزارت حفاظت از محیط زیست رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده که نیرو‌های این وزارتخانه به همراه اتحادیه شهر‌های عسقلان به محل اعزام شده‌اند تا پیامد‌های زیست‌محیطی احتمالی این حادثه را بررسی کنند.

نکته قابل توجه آنکه این انفجار در حالی رخ داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، همزمان در حال بازدید از شهر کریات گات بود. شهردار کریات گات نیز از ساکنان خواسته تا از نزدیک شدن به منطقه حادثه خودداری کنند.

اهمیت راهبردی کارخانه اینتل در اقتصاد اسرائیل

کارخانه اینتل در کریات گات که با نام «فب ۲۸» شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین تأسیسات تولیدی این شرکت آمریکایی در خارج از آمریکا و از ارکان حیاتی صنعت نیمه‌هادی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود. این کارخانه که در سال ۱۹۹۶ آغاز به کار کرد، تولیدکننده تراشه‌های نیمه‌هادی برای سرورها، ایستگاه‌های کاری و رایانه‌های شخصی است.

بر اساس آمار رسمی، اینتل اسرائیل از زمان آغاز فعالیت خود در سال ۱۹۷۴ تا سال ۲۰۲۳، بالغ بر ۸۶ میلیارد دلار صادرات داشته و به طور مستمر بین ۳.۵ تا ۵.۵ درصد از کل صادرات رژیم صهیونیستی (بدون احتساب الماس) را تشکیل داده است.

کارخانه اینتل در کریات گات یکی از مهم‌ترین تأسیسات تولید تراشه اینتل در خارج از آمریکا و ستون صادرات فناوری رژیم صهیونیستی است؛ به‌طوری‌که حدود ۳ تا ۳.۵ درصد صادرات سالانه و نزدیک ۱.۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم را تشکیل می‌دهد.

اما اینتل پیش از این حادثه نیز در سرزمین‌های اشغالی با بحران جدی مواجه بود. جنگ غزه، کارزار تحریم و فشار‌های بین‌المللی، این شرکت را به هدفی کلیدی تبدیل کرده است. بخشی از نیروی کار آن در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت می‌کنند و اقتصاد این رژیم از آغاز جنگ غزه حدود ۲۰ درصد کوچک شده است.

در سطح جهانی نیز درآمد اینتل از ۷۸ میلیارد دلار در ۲۰۲۰ به ۵۳ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ سقوط کرده و این شرکت زیان‌های سنگینی متحمل شده است.

در کریات گات، تعداد کارکنان از حدود ۵۰۰۰ نفر به ۴۰۰۰ نفر کاهش یافته و گزارش‌هایی از تعدیل ۸۰۰ نیروی دیگر و حتی احتمال تعطیلی کامل کارخانه منتشر شده است.

پروژه ۲۵ میلیارد دلاری توسعه کارخانه نیز در ژوئن ۲۰۲۴ متوقف شد و رژیم صهیونیستی کمک مالی ۱.۳ میلیارد شکلی (حدود ۴۲۵ میلیون دلار) را لغو کرد. کارگران پیمانکاری پروژه از ۵۵۰۰ نفر به حدود ۲۰۰۰ نفر رسیده‌اند.

منبع: فارس