پرنده شبگرد گوش دار بزرگ با چشم‌های درشت، پر‌های گوش مانند و ظاهر شبیه اژد‌ها یکی از عجیب‌ترین پرندگان آسیاست. با ویژگی‌های این پرنده آشنا شوید.

به گزارش تابناک؛ گاهی طبیعت موجوداتی خلق می کند که در نگاه اول بیشتر به شخصیت های افسانه ای شباهت دارند تا حیواناتی واقعی. پرنده شبگرد گوش دار بزرگ (Great Eared Nightjar) یکی از همین موجودات شگفت انگیز است؛ پرنده ای شب فعال با چشم های گرد و بزرگ، پرهای برجسته روی سر و ظاهری که آن را به یک اژدهای کوچک شبیه می کند. این پرنده که به «اژدهای کوچک» معروف شده، نه تنها از نظر ظاهر متفاوت است، بلکه رفتارهای جالبی هم دارد؛ از پنهان شدن در میان برگ های خشک جنگل گرفته تا گذاشتن تخم روی زمین، بدون آنکه لانه ای معمولی بسازد.

پرنده شبگرد گوش دار بزرگ چیست؟

شبگرد گوش دار بزرگ با نام علمی Lyncornis macrotis از خانواده شبگردان است؛ گروهی از پرندگان که عمدتا در ساعات گرگ و میش و شب فعالیت می کنند. این پرنده در بخش هایی از جنوب و جنوب شرق آسیا زندگی می کند و در کشورهایی مانند هند، سریلانکا، بنگلادش، تایلند، ویتنام، مالزی، اندونزی، میانمار، لائوس و فیلیپین دیده می شود.

این پرنده معمولا در جنگل های گرمسیری و مناطق جنگلی مرطوب زندگی می کند؛ محیط هایی که پوشش گیاهی متراکم و برگ های ریخته شده روی زمین، فرصت مناسبی برای استتار در اختیارش قرار می دهند.

طول بدن شبگرد گوش دار بزرگ حدود 30 تا 40 سانتی متر است. با وجود این اندازه نسبتا قابل توجه، تشخیص آن در زیستگاه طبیعی اش کار آسانی نیست؛ زیرا رنگ پرهایش به خوبی با محیط اطراف هماهنگ شده است.

این پرنده معمولا در جنگل های گرمسیری و مناطق جنگلی مرطوب زندگی می کند؛ محیط هایی که پوشش گیاهی متراکم و برگ های ریخته شده روی زمین، فرصت مناسبی برای استتار در اختیارش قرار می دهند.

طول بدن شبگرد گوش دار بزرگ حدود 30 تا 40 سانتی متر است. با وجود این اندازه نسبتا قابل توجه، تشخیص آن در زیستگاه طبیعی اش کار آسانی نیست؛ زیرا رنگ پرهایش به خوبی با محیط اطراف هماهنگ شده است.

استتار شگفت انگیز در میان برگ های جنگل

یکی از جالب ترین ویژگی های شبگرد گوش دار بزرگ، توانایی آن در ناپدید شدن در محیط اطراف است. پرهای این پرنده ترکیبی از رنگ های قهوه ای، خاکستری، سیاه و شاه بلوطی دارند. این الگوهای رنگی کمک می کنند بدنش در میان برگ های خشک، خاک، شاخه ها و بقایای گیاهی کمتر به چشم بیاید.

این پرنده در طول روز معمولا بی حرکت می ماند و به کمک استتار طبیعی خود از دید شکارچیان پنهان می شود. در چنین شرایطی، حتی ممکن است فردی از نزدیکی آن عبور کند، بدون آنکه متوجه حضورش شود.

استتار برای پرنده ای که در کف جنگل استراحت می کند، اهمیت زیادی دارد. برخلاف بسیاری از پرندگان که برای ساخت لانه یا استراحت به شاخه های درختان متکی هستند، شبگرد گوش دار بزرگ بخش مهمی از زندگی خود را نزدیک سطح زمین می گذراند. به همین دلیل، هماهنگی رنگ پرها با محیط نقش مهمی در بقای آن دارد.

چرا این پرنده تخم هایش را روی زمین می گذارد؟

شاید عجیب ترین ویژگی شبگرد گوش دار بزرگ شیوه تولیدمثل آن باشد. این پرنده برخلاف بسیاری از گونه های دیگر، لانه ای معمولی روی شاخه های درختان نمی سازد؛ بلکه معمولا یک تخم را مستقیما روی کف جنگل یا در بستری کم عمق از برگ ها قرار می دهد.

در نگاه اول، این روش ممکن است خطرناک به نظر برسد؛ زیرا تخم و جوجه در مقایسه با لانه های مرتفع، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. با این حال، استتار طبیعی پرنده و محیط اطراف می تواند به پنهان ماندن تخم کمک کند.

رنگ آمیزی پرهای والدین و الگوی رنگی محیط جنگلی، تشخیص آن ها را برای شکارچیان دشوارتر می کند. والدین نیز در مراقبت از تخم مشارکت دارند و پس از بیرون آمدن جوجه، به نگهداری و تغذیه آن کمک می کنند.

با وجود این، دلیل دقیق انتخاب چنین شیوه ای برای تخم گذاری هنوز به طور کامل روشن نیست. احتمال دارد استتار و ویژگی های زیستگاه در این رفتار نقش داشته باشند، اما نمی توان یک دلیل قطعی برای آن در نظر گرفت.

دید در شب؛ یکی دیگر از ویژگی های این پرنده

شبگرد گوش دار بزرگ برای فعالیت در نور کم سازگاری های جالبی دارد. یکی از آن ها وجود لایه ای از بافت در پشت چشم به نام پرده درخشان (Tapetum lucidum) است. این ساختار می تواند نور را به سمت شبکیه بازتاب دهد و به استفاده بهتر از نور موجود کمک کند.

چنین ساختاری در چشم برخی جانوران دیگر، از جمله گربه ها، نیز دیده می شود و یکی از دلایل درخشش چشم آن ها در نور کم است. در پرندگانی مانند شبگرد گوش دار بزرگ، این ویژگی می تواند به تشخیص بهتر محیط در شرایط نوری ضعیف کمک کند.

البته توانایی دید در شب این پرنده به معنای دیدن در تاریکی مطلق نیست؛ بلکه ساختار چشم به استفاده موثرتر از نور محدود محیط کمک می کند.

غذای شبگرد گوش دار بزرگ چیست؟

ظاهر عجیب این پرنده ممکن است این تصور را ایجاد کند که با شکارچی بزرگی رو به رو هستیم، اما غذای اصلی آن حشرات است. بیدها، سوسک ها و دیگر حشرات پروازی بخشی از رژیم غذایی شبگرد گوش دار بزرگ را تشکیل می دهند.

این پرنده هنگام غروب و در ساعات تاریکی، حشرات را در حال پرواز شکار می کند. دهان بازشونده و نسبتا بزرگ آن به گرفتن طعمه های کوچک در هوا کمک می کند.

یکی از نکات جالب درباره شبگردان این است که برای شکار حشرات الزاما روی زمین نمی مانند. شبگرد گوش دار بزرگ پروازی توانمند دارد و می تواند طعمه های خود را در هوا بگیرد. همچنین گزارش شده است که هنگام عبور از روی رودخانه ها و دریاچه ها، با پرواز نزدیک سطح آب می تواند آب بنوشد.

به این ترتیب، این پرنده میان دو شیوه زندگی متفاوت حرکت می کند: در طول روز با استتار روی زمین پنهان می شود و هنگام شب برای یافتن غذا به پرواز درمی آید.



صدای مرموز پرنده اژدهایی

ظاهر شبگرد گوش دار بزرگ تنها ویژگی غیرمعمول آن نیست؛ صدایش نیز می تواند توجه برانگیز باشد. آوای این پرنده عمیق و خاص توصیف شده و در ساعات گرگ و میش، یعنی نزدیک غروب و سپیده دم، در محیط جنگل شنیده می شود.

این صدا می تواند شامل آوایی کوتاه و تیز و سپس صدایی کشیده تر و سوت مانند باشد. چنین فراخوان هایی در رفتارهای ارتباطی پرنده، از جمله جفت یابی و اعلام قلمرو، نقش دارند.

از آنجا که این پرنده در طول روز به خوبی پنهان می شود و شب ها فعالیت می کند، صداهایش یکی از راه هایی هستند که حضور آن را در زیستگاه طبیعی آشکار می کنند.

آیا شبگرد گوش دار بزرگ پرنده ای کمیاب است؟

این پرنده در بخش هایی از جنوب و جنوب شرق آسیا پراکنش دارد، اما شب فعال بودن، استتار قوی و عادت به استراحت در کف جنگل باعث می شود مشاهده آن دشوار باشد. بنابراین، پیدا نکردن آن در یک منطقه لزوما به معنای کمیاب بودنش در آنجا نیست.

برای ارزیابی وضعیت حفاظتی یک گونه باید به اطلاعات معتبر درباره اندازه جمعیت، روند تغییرات آن، گستره پراکنش و تهدیدهای زیستگاهی توجه کرد. صرف ظاهر عجیب یا دشواری مشاهده یک پرنده، برای نتیجه گیری درباره در معرض خطر بودن آن کافی نیست.

مانند بسیاری از جانوران جنگل های گرمسیری، حفظ زیستگاه های طبیعی برای بقای این پرنده نیز اهمیت دارد؛ زیرا جنگل ها علاوه بر فراهم کردن منابع غذایی، مکان های مناسبی برای استراحت، استتار و تولیدمثل در اختیار آن قرار می دهند.

پرنده ای واقعی با ظاهری شبیه موجودات افسانه ای

شبگرد گوش دار بزرگ نمونه ای از تنوع شگفت انگیز پرندگان است؛ گونه ای که با چشم های درشت، پرهای گوش مانند، صدای خاص و رفتار متفاوت در زمان تخم گذاری، به یکی از جذاب ترین پرندگان برای علاقه مندان به حیات وحش تبدیل شده است.

ظاهر اژدها مانند این پرنده شاید نخستین چیزی باشد که توجه ما را جلب می کند، اما آنچه آن را واقعا جالب می سازد، سازگاری های طبیعی اش است. توانایی استتار در کف جنگل، فعالیت در شب و شکار حشرات در حال پرواز، همگی نشان می دهند که حتی عجیب ترین ظاهرها نیز می توانند با راهبردهای دقیق بقا همراه باشند.

این پرنده یادآوری می کند که برای دیدن موجوداتی شگفت انگیز، همیشه لازم نیست به دنیای افسانه ها سفر کنیم؛ گاهی یکی از جالب ترین چهره های طبیعت، در میان برگ های خشک یک جنگل گرمسیری پنهان شده است.

منبع: عصر ایران