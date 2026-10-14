رئیس قوه‌قضائیه با حضور در یکی از نواحی دادسرای تهران از این ناحیه بازدید و به‌صورت میدانی نحوه ضمانت الکترونیک در این دادسرا را بررسی قرار داد. در این بازدید یک وکیل دادگستری ضمن ابراز رضایت از اقدام صورت‌گرفته در دستگاه قضایی گفت: «موکل من ملکی در اراک برای وثیقه معرفی کرده که الان ظرف چند دقیقه این ملک توقیف و به‌عنوان وثیقه در پرونده قرار گرفت، همین مسیر اگر می‌خواست به‌صورت سنتی انجام شود، حداقل یک هفته زمان می‌برد.»