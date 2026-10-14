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فرار ناکام قاتل دو برادر از کشور

فرمانده انتظامی البرز از دستگیری متهم اصلی پرونده قتل دو برادر در روستای سنج شهرستان ساوجبلاغ خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۵۹
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بازداشت

به گزارش تابناک؛ سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی استان البرز گفت: در پی وقوع قتل دو برادر از اهالی روستای سنج ساوجبلاغ با سلاح گرم، فرماندهی انتظامی شهرستان بلافاصله با تشکیل تیم ویژه، رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و میدانی گسترده، تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی عاملان این جنایت آغاز کردند و با تشکیل بانک اطلاعاتی و رصد مستمر سرنخ‌های به‌دست‌آمده، موفق به شناسایی متهم اصلی پرونده شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه پس از چند روز کار اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت هدفمند، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه، متهم اصلی را در یکی از مناطق کرج دستگیر کردند و با اشاره به تدارک متهم برای خروج غیرقانونی و فرار از کشور افزود: در ادامه سایر افراد مرتبط با این پرونده نیز شناسایی و دستگیر شدند.

القاصی‌مهر با اشاره به معرفی تمامی متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با جرائم خشن و مخلان نظم و امنیت عمومی عنوان کرد: تأمین امنیت شهروندان و برخورد با عاملان جرائم خشن از اولویت‌های اصلی پلیس است و اقدامات انتظامی و اطلاعاتی برای مقابله با این‌گونه جرائم با جدیت دنبال می‌شود.

منبع: تسنیم

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