کشتی کانتینربر متخلف در جنوب تنگهٔ هرمز غرق شد+عکس

نیروی دریایی سپاه از غرق‌شدن یک کشتی کانتینربر در آب‌های جنوبی تنگه هرمز خبر داد که به گفته این نیرو، پس از برخورد با مین دریایی منفجر شد و آتش گرفت. این شناور بیش از ۲۵۰۰ کانتینر حمل می‌کرد.





به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: یک کشتی کانتینربر متخلف که قصد عبور از مسیر غیرمجاز و پرخطر تنگهٔ هرمز را داشت با اصابت به یک مین دریایی منفجر و دچار آتش‌سوزی شدید شد.



این کشتی با بار بیش‌ از ۲۵۰۰ کانتینر صبح امروز در آبهای جنوبی تنگهٔ هرمز از شدت آتش‌سوزی غرق شد.



شناورهای بومی و صیادان نهایت ایمنی در تردد از این مسیر را داشته تا با کانتینرهای شناور بر روی آب برخورد نکنند.