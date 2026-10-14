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کشتی کانتینربر متخلف در جنوب تنگهٔ هرمز غرق شد+عکس

نیروی دریایی سپاه از غرق‌شدن یک کشتی کانتینربر در آب‌های جنوبی تنگه هرمز خبر داد که به گفته این نیرو، پس از برخورد با مین دریایی منفجر شد و آتش گرفت. این شناور بیش از ۲۵۰۰ کانتینر حمل می‌کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۴۷
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کانتینر بر



به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: یک کشتی کانتینربر متخلف که قصد عبور از مسیر غیرمجاز و پرخطر تنگهٔ هرمز را داشت با اصابت به یک مین دریایی منفجر و دچار آتش‌سوزی شدید شد. 

این کشتی با بار بیش‌ از ۲۵۰۰ کانتینر صبح امروز در آبهای جنوبی تنگهٔ هرمز از شدت آتش‌سوزی غرق شد.

شناورهای بومی و صیادان نهایت ایمنی در تردد از این مسیر را داشته تا با کانتینرهای شناور بر روی آب برخورد نکنند.

کشتی کانتینربر متخلف در جنوب تنگهٔ هرمز غرق شد+عکس

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کانتینربر تنگه هرمز غرق شدن نیروی دریایی سپاه
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