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هشدار یمن به عربستان: حملات ادامه دارد

نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای، حمله با موشک‌های بالستیک و کروز به تأسیسات نفتی آرامکو در ظهران و ریاض و همچنین فرودگاه بین‌المللی ملک خالد را تأیید کردند و از تداوم این حملات در روزهای آینده در واکنش به تجاوزات ریاض به خاک یمن خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۴۴
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یحیی سریع

به گزارش تابناک؛ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که عربستان در دوره تشدید حملات، با انجام ۲ هزار و ۲۸۱ حمله هوایی و موشکی، ده‌ها جنایت در یمن مرتکب شده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که در پاسخ به این تجاوزات ارتش یمن در راستای اجرای هشدار‌های پیشین به عربستان شرکت آرامکو در ظهران، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض را هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که شمار زیادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد در این عملیات به کار گرفته شده و حملات به اهداف مورد نظر اصابت دقیق داشته و موجب تخریب و آتش‌سوزی در مناطق هدف شده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین هشدار داد که عملیات علیه عمق خاک عربستان در روز‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی این کشور را هدف قرار خواهند داد.

وی همچنین از شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی، شهروندان و کارکنان فرودگاه‌ها و شرکت‌های هدف خواست از این مراکز فاصله بگیرند و فوراً آنها را تخلیه کنند؛ چراکه این مراکز به اهداف مشروع تبدیل شده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است که نیرو‌های مسلح یمن تا زمان توقف حملات و پایان محاصره این کشور، به معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» ادامه می‌دهند و تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان را نیز هدف قرار خواهند داد.

منبع: ایسنا

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یحیی سریع یمن عربستان حمله هوایی
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