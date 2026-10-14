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برای هفتمین سال متوالی

نشان طلای بورس‌های اروپایی-آسیایی به کارگزاری مفید تعلق گرفت

کارگزاری مفید در تازه‌ترین ارزیابی نهادهای مالی عضو فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی (FEAS)، توانست با پشت سر گذاشتن رقبایی از ۳۲ کشور جهان برای هفتمین سال متوالی نشان طلای بخش بازارهای سهام را کسب کند. 
کد خبر: ۱۳۹۸۷۳۶
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مفید

طی مراسمی که روز گذشته در مجمع عمومی سالانه FEAS در شهر مسقط عمان و با حضور نمایندگان بورس‌ها، تشکل‌های معاملاتی و نهادهای مالی عضو برگزار شد، کارگزاری مفید که پیش از این در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ مدال طلای بخش بازارهای سهام را به خود اختصاص داده بود، در سال 2026 بار دیگر در رتبه نخست این بخش ایستاد تا جایگاه خود را بهعنوان برترین کارگزاری لیگ قهرمانان فیاس حفظ کند.

  طلا

فدراسیون بورس‌های اروپایی-آسیایی (FEAS) که در سال ۱۹۹۵ با مشارکت بازارهای بورس ۱۲ کشور تأسیس شده و در حال حاضر بیش از ۴۰ نهاد از ۳۲ کشور در آن عضویت دارند، از سال ۲۰۱۸ با هدف معرفی بازارها و نهادهای برتر در کشورهای عضو این فدراسیون، به‌صورت سالانه اقدام به برگزاری لیگ قهرمانان FEAS کرده است.

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