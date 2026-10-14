دانش‌آموزانی که به هر دلیل از ادامه تحصیل بازمانده‌اند، می‌توانند با اطلاع از شرایط ثبت‌نام در مدارس بزرگسالان، برای بازگشت به تحصیل اقدام کنند.

به گزارش تابناک؛ بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین نامه آموزشی شیوه نیم سالی واحدی، کمیسیون خاص منطقه در موارد خاص، میتواند برای دانش آموزانی که شرایط سنی ثبت نام در مدارس بزرگسالان دولتی را ندارند، اقدام به صدور مجوز کند.

این شرایط بدین گونه است: بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه آموزشی شیوه نیم سالی واحدی، شرط سنی ثبت نام دانش آموزان در مدارس بزرگسالان ۱۷ سال تمام و در مدارس آموزش از راه دور ۱۸ سال تمام است.

بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه مدرسه مجازی، ثبت نام ورودی جدید پایه دهم در مدارس بزرگسالان دولتی و ایثارگران مجاز نیست.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین نامه آموزشی شیوه نیم سالی واحدی، کمیسیون خاص منطقه در موارد خاص، میتواند برای دانش آموزانی که شرایط سنی ثبت نام در مدارس بزرگسالان دولتی را ندارند، اقدام به صدور مجوز کند.

بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی شیوه نیم سالی، واحدی دانش آموزان لازم التعلیمی که بدلیل دسترسی نداشتن به مدرسه، دوری راه یا نبود رشته تحصیلی در محل سکونت، امکان ثبت نام در مدارس روزانه را ندارند، میتوانند در مدارس آموزش از راه دور ثبت نام کنند. دانش آموزان مشمول این بند از طریق اداره آموزش و پرورش محل، شناسایی و برای ثبت نام صرفاً به مدارس آموزش از راه دور، معرفی میشوند. (استفاده از این ماده منوط به تأیید اداره آموزش و پرورش محل مبنی بر عدم امکان ارائه خدمات آموزشی و پرورشی است.)

اولویت ثبت نام و تحصیل دانش آموزان لازم التعلیم، با مدارس روزانه است و عدم مراجعه به موقع برای ثبت نام، نمیتواند دلیلی بر صدور مجوز ثبت نام در مدارس بزرگسالان و آموزش از راه دور باشد؛ بنابراین بر اساس بند ۱ ماده ۵ آیین نامه ساماندهی وظایف و اختیارات کمیسیون‌های خاص، شورای مدرسه میبایست مجوز ثبت نام دانش آموزانی که به دلایل موجه در موعد مقرر، موفق به ثبت نام نشده‌اند را صادر کند و ادارات آموزش و پرورش، صرفاً با رعایت مواد ۱۵ و ۱۷ آیین نامه مذکور میتوانند اقدام به صدور مجوز ثبت نام دانش آموزان لازم التعلیم در مدارس بزرگسالان و آموزش از راه دور کنند.

منبع: ایسنا