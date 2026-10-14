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جزئیات وام‌های دانشجویی اعلام شد

کد خبر: ۱۳۹۸۷۲۳
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وام دانشجویی

به گزارش تابناک؛ مبالغ جدید وام‌های تحصیلی، شهریه و ضروری دانشجویی اعلام شد. دسته بندی و مبالغ وام‌ها به شرح ذیل است.

وام تحصیلی، در مقاطع کاردانی و کارشناسی ۷ میلیون تومان و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای ۱۰ میلیون تومان است و در مقطع دکتری تخصصی، دکتری مستقیم و دستیاری ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این مبالغ برای متأهلین نیز به ترتیب ۱۴ میلیون تومان، ۲۰ میلیون تومان و ۳۰ میلیون تومان اعلام شده است.

وام شهریه نیز برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای ۷ میلیون تومان و دکتری تخصصی ناپیوسته ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

همچنین وام ضروری نیز برای تولد فرزند و ازدواج ۲۰ میلیون تومان و برای حادثه‌دیدگان، بیماری خاص، لوازم کمک‌آموزشی و بلایای طبیعی ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. وام عتبات عالیات نیز ۵ میلیون تومان و با تشخیص رئیس صندوق ۲۰ میلیون تومان اعلام گردیده است.

منبع: فارس

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وام دانشجویی وام تحصیلی شهریه
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