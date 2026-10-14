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قیمت خودرو در بازار امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۱۴
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قیمت خودرو

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که با وجود کاهش نرخ ارز و طلا، بازار خودرو همچنان مسیر صعودی خود را دنبال می‌کند؛ رفتاری که از نگاه کارشناسان، تلاشی برای جبران جاماندگی قیمت‌ها از نرخ ارز است.

در کنار نوسانات ارزی، هزینه‌های تولید و واردات، میزان عرضه و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز بر روند قیمت‌ها اثرگذارند. از سوی دیگر، آمارهای ارائه‌شده از وضعیت تولید خودرو در نیم‌سال نخست ۱۴۰۵، تصویری از محدودیت عرضه در برابر تقاضای بازار ترسیم می‌کنند.

در حالی که تقاضای سالانه بازار خودرو دست‌کم یک میلیون دستگاه برآورد می‌شود، خودروسازان کشور در شش ماه ابتدایی سال کمتر از ۳۰۰ هزار دستگاه تولید کرده‌اند. همچنین آمار رسمی تولید خودروهای سواری از افت ۳۵ درصدی تیراژ کل نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد و تولید خودروهای اتوماتیک و دوگانه‌سوز نیز به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

تداوم این وضعیت در نیم‌سال دوم ۱۴۰۵ می‌تواند مجموع تولید خودروسازان داخلی و مونتاژی را تا پایان سال به کمتر از ۶۰۰ هزار دستگاه برساند؛ سطحی که با نیاز واقعی بازار همخوانی ندارد و می‌تواند از طریق تشدید شکاف عرضه و تقاضا، زمینه کمبود محصول در نمایندگی‌ها و افزایش قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد را فراهم کند.

داده‌های موجود از بازار خودرو و ارزیابی کارشناسان حاکی از آن است که در صورت تداوم شرایط فعلی، روند صعودی قیمت‌ها در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۵

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز با کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز با رشد ۱۱۰ میلیون تومانی، در سطح سه میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش ۹۰ میلیون تومانی در بازار سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به‌فروش می‌رسد و تارا دنده‌ای صفر نسبت به روز گذشته ۹۸ میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان قیمت خورد.

در بازار محصولات سایپا، قیمت اطلس اتوماتیک با جهش ۴۷۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید و قیمت کوییک S صفر امروز با رشد ۵ میلیون تومانی در بازار یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۵

قیمت هاوال H۹ صفر امروز ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و به ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت هایما S۷ پرو نسبت به روز گذشته ۱۶۰ میلیون تومان گران‌ شد و در سطح شش میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در ادامه روند افزایشی بازار خودرو، قیمت تیگو ۸ پرومکس با رشد ۲۰ میلیون تومانی اکنون ده میلیارد و ۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت جک J۴ صفر نسبت به روز گذشته با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.

منبع: تجارت نیوز

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