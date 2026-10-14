رئیس پلیس فتا استان اصفهان نسبت به افزایش کلاهبرداری با پیامک‌های جعلی کالابرگ و یارانه هشدار داد و اعلام کرد مجرمان سایبری با ارسال لینک‌های فریبنده، به دنبال سرقت اطلاعات بانکی و خالی کردن حساب شهروندان هستند.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور روز چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌ها با اشاره به شیوه‌های جدید کلاهبرداری در پوشش خدمات حمایتی و معیشتی افزود: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از نیاز و توجه مردم به موضوعاتی مانند کالابرگ و یارانه، پیامک‌هایی با عناوینی نظیر «ثبت‌نام کالابرگ»، «دریافت یارانه معیشتی» و «تکمیل اطلاعات خانوار» ارسال می‌کنند و با هدایت مخاطبان به لینک‌های جعلی، درصدد سرقت اطلاعات بانکی یا دسترسی به حساب‌های آنان هستند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی پیامکی مربوط به خوداظهاری کالابرگ، مطابق اعلام صورت‌گرفته، فقط از سرشماره معتبر YARANEH-IRI انجام می‌شود و براین اساس پیامک‌های ارسالی از سرشماره‌های ناشناس و متفرقه که با وعده ثبت‌نام، دریافت اعتبار یا افزایش یارانه، مخاطب را به کلیک روی لینک دعوت می‌کنند، باید با حساسیت جدی بررسی شوند.

رییس پلیس فتا استان اصفهان با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان تصریح کرد: مشاهده عنوان‌هایی مانند کالابرگ یا یارانه در متن پیامک، به معنای معتبر بودن آن نیست، زیرا کلاهبرداران با استفاده از عناوین آشنا و وعده دریافت وجه یا اعتبار، تلاش می‌کنند اعتماد مخاطب را جلب و او را به انجام اقدام عجولانه وادار کنند.

سرهنگ طاهرپور ادامه داد: شهروندان باید پیش از هر اقدامی، سرشماره فرستنده را به‌دقت بررسی کنند و از کلیک روی لینک‌های مشکوک بپرهیزند، همچنین نباید اطلاعاتی مانند رمز‌های بانکی، رمز یک‌بارمصرف، اطلاعات کارت، کد‌های تأیید یا مشخصات هویتی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار دهند یا در صفحات اینترنتی نامعتبر وارد کنند.

هشدار مهم پلیس درباره کلاهبرداری سایبری

وی خاطرنشان کرد: نصب برنامه‌های ناشناس از طریق لینک‌های پیامکی نیز می‌تواند زمینه دسترسی مجرمان به اطلاعات تلفن همراه و سوءاستفاده از حساب‌های بانکی را فراهم کند و براین اساس شهروندان برای پیگیری وضعیت کالابرگ و اطلاع از جزئیات طرح‌های حمایتی، باید از مسیر‌های رسمی و قابل اطمینان استفاده کنند و به پیام‌هایی که برای دریافت خدمات، درخواست پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات حساس دارند، اعتماد نکنند.

رییس پلیس فتا استان اصفهان در پایان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با پیامک‌های مشکوک، از باز کردن لینک و وارد کردن اطلاعات خودداری کنند، همچنین اگر فردی پس از ورود به لینک جعلی متوجه برداشت غیرمجاز از حساب یا سوءاستفاده از اطلاعاتش شد، باید در اسرع وقت موضوع را از طریق بانک و مراجع انتظامی پیگیری کند.

سرهنگ طاهرپور تأکید کرد: یک لحظه مکث پیش از کلیک، می‌تواند مانع خسارت مالی و گرفتار شدن در دام کلاهبرداران سایبری شود و شهروندان می‌توانند برای دریافت راهنمایی و گزارش جرایم سایبری با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

منیع: ایرنا