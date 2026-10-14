سفر معنادار وزیر خارجه عمان به پاکستان!

در حالی که تنش‌ها در منطقه غرب آسیا در نتیجه اقدامات آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی ادامه دارد، وزیر خارجه عمان سید بدر البوسعیدی به پاکستان سفر کرد.

به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه پاکستان با انتشار یک بیانیه کوتاه از استقبال وزیر خارجه این کشور از همتای عمانی خبر داد.

سفر البوسعیدی در حالی انجام شده که او شب گذشته با سیدعباس عراقچی تماس تلفنی داشت. وزرای خارجه عمان و ایران درباره آخرین تحولات منطقه‌ از جمله یمن رایزنی و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات در منطقه را بررسی کردند.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: «جناب آقای سید بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، امروز در محل وزارت خارجه مورد استقبال سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه، قرار گرفت.»

به گفته این وزارتخانه، البوسعیدی و اسحاق‌دار «ضمن برگزاری دیداری دوجانبه، ریاست مشترک هشتمین نشست کمیسیون مشترک وزارتی پاکستان و عمان را بر عهده خواهند داشت.»

منبع: فارس